Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica

Unas 200 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona para exigir que el edificio deje de albergar dependencias policiales y pase a ser un "espacio de memoria" sobre los abusos de la dictadura franquista.

La concentración frente a la comisaría del número 43 de la Via Laietana había sido convocada por diversas entidades, entre ellas Òmnium Cultural, Amical de Mauthausen, la Mesa de Catalunya de Entidades Memorialistas, la Asociación Catalana de Personas Ex Presas Políticas del Franquismo y la Comisión de la Dignidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez inició el pasado julio los trámites para declarar el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya como "lugar de memoria democrática", al haber sido la sede de la policía franquista y representar un "símbolo de la represión sistemática" durante la dictadura franquista.

Sin embargo, las entidades memorialistas convocantes de la concentración reclaman que este edificio, donde la policía franquista "torturó física y psicológicamente a personas por defender sus derechos y libertades", deje de ser una comisaría y se convierta en un "espacio de justicia y memoria democrática".

Representantes de entidades adheridas a la concentración -el Consejo de la Juventud de Barcelona, el Sindicat de Llogateres, la Asociación Rromanipe's, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y el Lobby Trans y Plataforma Trans*Forma la Salut- han leído un manifiesto que recuerda que en la comisaría de Via Laietana "se cometieron delitos de lesa humanidad".

Llamamiento al Ministerio del Interior

El manifiesto exige al Ministerio del Interior y al conjunto de administraciones competentes que el edificio deje de ser un "centro operativo policial" y se traslade a la Policía Nacional a otras dependencias.

Asimismo, reclama la "transferencia" del edificio y de sus fondos documentales a las instituciones catalanas para que transformen este inmueble en un "espacio de memoria, archivos documentales y centro de interpretación de la impunidad y la tortura".

Torturas

En el acto ha intervenido Maribel Ferrándiz, una exmilitante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional), que en 1971 -cuando tenía 17 años- fue detenida y trasladada a la comisaría de Via Laietana, donde fue sometida a torturas y permaneció 32 días encerrada en los calabozos del edificio.

También ha participado asimismo el historiador César Lorenzo, que se ha preguntado: "¿A alguien se le habría ocurrido que la policía alemana, por más democrática que sea, ocupase el mismo edificio que la Gestapo durante los años del III Reich?".