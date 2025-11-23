Símbolo franquista
Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica
El lugar representa un símbolo de la represión y las torturas que se produjeron durante la dictadura franquista
La Fiscalía investiga por primera vez torturas policiales ocurridas en Via Laietana
Barcelona prepara un protocolo para deshacerse de los últimos símbolos del franquismo
Unas 200 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona para exigir que el edificio deje de albergar dependencias policiales y pase a ser un "espacio de memoria" sobre los abusos de la dictadura franquista.
La concentración frente a la comisaría del número 43 de la Via Laietana había sido convocada por diversas entidades, entre ellas Òmnium Cultural, Amical de Mauthausen, la Mesa de Catalunya de Entidades Memorialistas, la Asociación Catalana de Personas Ex Presas Políticas del Franquismo y la Comisión de la Dignidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez inició el pasado julio los trámites para declarar el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya como "lugar de memoria democrática", al haber sido la sede de la policía franquista y representar un "símbolo de la represión sistemática" durante la dictadura franquista.
Sin embargo, las entidades memorialistas convocantes de la concentración reclaman que este edificio, donde la policía franquista "torturó física y psicológicamente a personas por defender sus derechos y libertades", deje de ser una comisaría y se convierta en un "espacio de justicia y memoria democrática".
Representantes de entidades adheridas a la concentración -el Consejo de la Juventud de Barcelona, el Sindicat de Llogateres, la Asociación Rromanipe's, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y el Lobby Trans y Plataforma Trans*Forma la Salut- han leído un manifiesto que recuerda que en la comisaría de Via Laietana "se cometieron delitos de lesa humanidad".
Llamamiento al Ministerio del Interior
El manifiesto exige al Ministerio del Interior y al conjunto de administraciones competentes que el edificio deje de ser un "centro operativo policial" y se traslade a la Policía Nacional a otras dependencias.
Asimismo, reclama la "transferencia" del edificio y de sus fondos documentales a las instituciones catalanas para que transformen este inmueble en un "espacio de memoria, archivos documentales y centro de interpretación de la impunidad y la tortura".
Torturas
En el acto ha intervenido Maribel Ferrándiz, una exmilitante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional), que en 1971 -cuando tenía 17 años- fue detenida y trasladada a la comisaría de Via Laietana, donde fue sometida a torturas y permaneció 32 días encerrada en los calabozos del edificio.
También ha participado asimismo el historiador César Lorenzo, que se ha preguntado: "¿A alguien se le habría ocurrido que la policía alemana, por más democrática que sea, ocupase el mismo edificio que la Gestapo durante los años del III Reich?".
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Ciutat Vella precinta las obras de una antigua farmacia que intentaba convertirse en tienda cannábica
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención