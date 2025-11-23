Barcelona concede más de 17.000 becas para actividades extraescolares deportivas este curso 2025-2026

El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), un total de 17.570 becas para el curso escolar 2025-2026, lo que supone 4,6 millones de euros en ayudas para fomentar la práctica deportiva fuera del horario lectivo.

El objetivo es "promover hábitos saludables desde la infancia y asegurar una oferta accesible, inclusiva y de calidad", según ha hecho público el consistorio barcelonés en un comunicado este domingo.

Por distritos, Nou Barris es donde más becas se han otorgado, un total de 3.779, seguido de Sant Martí, con 2.788; Horta-Guinardó, con 2.282; Sant Andreu, con 2.201; Sants-Montjuïc, con 1.975 y Ciutat Vella, con 1.746.

En l'Eixample se han concedido 1.337, mientras que en Gràcia han sido 793, en Les Corts, 337 y en Sarrià-Sant Gervasi, 290.

Estas ayudas para extraescolares deportivas, que suponen unos 100.000 euros más que en el curso anterior, están destinadas a familias con menores de entre 6 y 17 años e ingresos limitados.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha señalado que desde el IBE se busca que todos los niños de la ciudad "puedan practicar y disfrutar del deporte" porque "la actividad física mejora la salud, potencia la integración, las relaciones sociales y educa en valores".

La oferta extraescolar de Barcelona es posible gracias a 343 entidades homologadas, una más que en el curso anterior, informa el ayuntamiento.