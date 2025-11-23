Barcelona prepara un protocolo para deshacerse de los últimos símbolos del franquismo

Aunque se desconocen cuántos son, algunos símbolos del franquismo perduran en ciertas calles de Barcelona. Medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, la gran mayoría de los emblemas de la dictadura han desaparecido de la faz de la ciudad, incluida su huella más extendida y duradera, los rótulos del antiguo Ministerio de la Vivienda, que marcaron las fachadas de numerosos bloques con el yugo y las flechas de la Falange hasta mucho tiempo después de que se consolidara la democracia. No obstante, no todos se han quitado. El Ayuntamiento de Barcelona redacta un protocolo para acabar de borrar las enseñas que han subsistido de la tiranía nacida del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil.

Placa del Ministerio de la Vivienda franquista, con el yugo y las flechas, enfrente del Turó Park, en Barcelona. / JR

Podrían parecer un recuerdo lejano, pero no hace ni una década que se contabilizaban más de un millar de las placas identificativas del régimen en edificios de la capital. Eran 1.046 las que seguían colgadas en 2017; tras una limpia concienzuda, solo permanecían 18 en 2019. La cifra a día de hoy es “residual”, responde el ayuntamiento, si bien admite que “no hay un censo completo actualizado”, a la espera de que se elabore un catálogo estatal de simbología antidemocrática a suprimir. En todo caso, el consistorio apunta que en Barcelona perviven insignias franquistas “puntuales detectadas por avisos ciudadanos”.

EL PERIÓDICO ha localizado al menos un par de ellas, visibles aún en dos puntos distantes entre sí. Uno de los conocidos letreros con la divisa falangista se halla junto a un garaje en la calle Francesc Pérez Cabrero, frente al Turó Park, en la zona alta de la ciudad. Además, sobre el portal de una escalera de la calle Selva de Mar pende un medallón de la Obra Sindical del Hogar, una institución del aparato de la dictadura. Su anagrama pasa mucho más desapercibido que el yugo y las flechas, pero hasta hace dos años encabezaba todavía la entrada de unas 60 comunidades de vecinos de Sant Martí de Provençals. Casi todos esos escudos se han tapado tras abrirse expedientes de disciplina urbanística.

Un escudo de la franquista Obra Sindical del Hogar, tapado sobre un portal del distrito de Sant Martí, en Barcelona. / JR

Infracción a la vista

Sean más o menos, esos distintivos infringen la norma. La Ley de Memoria Democrática de 2022 exige la supresión definitiva de la parafernalia de la dictadura, por lo que insta a las administraciones públicas a tomar medidas para que se retire. Los incumplimientos pueden acarrear multas de hasta 10.000 euros.

Un medallón de la Obra Sindical del Hogar, cubierto con un brochazo en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. / JR

El ayuntamiento señala que su reglamento para desprenderse de los residuos del régimen “aún no se ha acabado de redactar”. La Sindicatura de Greuges de Barcelona rogó en abril de 2024 que el consistorio hiciera público un censo de emblemas fascistas y abriera un canal para que la ciudadanía denunciara los que no estuvieran inventariados. “Ha habido tiempo para hacerlo”, observa el síndic David Bondia. Aprecia que “se ha hecho trabajo, pero aún hay simbología" franquista. "Teníamos la oportunidad histórica de haberla retirado este 20 de noviembre”, por el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, resalta.

El ejecutivo del alcalde Jaume Collboni ha supeditado su reglamento a que primero el Gobierno de España aprobara el real decreto que regula el catálogo de elementos opuestos a la memoria democrática, ratificado en el último consejo de ministros. “Será la base para adaptar el protocolo municipal”, expresa el gobierno del PSC, que examina la última resolución del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la materia antes de dar nuevos pasos. A su vez, aguarda a la ley catalana de memoria democrática, que se tramita en el Parlament.

Una placa de la época franquista tapada en un bloque del distrito de Sant Martí, en Barcelona. / JR

“Se han llevado a cabo diversas actuaciones para eliminar la simbología franquista del espacio público y privado, aunque se han desarrollado de manera desigual según el distrito”, evalúa la dirección de patrimonio cultural del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) a consulta de este medio. El gobierno local sostiene que el reglamento ha de “harmonizar las actuaciones a nivel de ciudad”.

Bondia remarca que la legislación ya brinda suficientes instrumentos a los ayuntamientos para proceder sin demora. “Se han retirado símbolos sin reglamento”, subraya el síndic, que insta a “seguir trabajando” para deshacerse de la herencia franquista y “no retrasar más” el protocolo. Dicha guía debe definir criterios de identificación de elementos contrarios a la memoria democrática, así como un procedimiento que incluya avisos a los titulares con plazos de eliminación voluntaria y retiradas subsidiarias o sanciones en caso de desacato.

La dirección de patrimonio cultural informó a la Sindicatura de Greuges que una propuesta de censo con los distintivos a erradicar en Barcelona estaría listo en junio de 2024, una previsión que no se materializó. El ICUB agrega que el consistorio "dispone de diversos censos parciales, elaborados por los distritos, sobre los elementos franquistas aún presentes en la ciudad". El ayuntamiento apostilla que, de aflorar un vestigio de la dictadura del que no se tuviera noticia, "se notifica inmediatamente al distrito afectado para que se proceda a la retirada".