Bandai Namco Shop Barcelona inaugura su esperada tienda de anime y manga en el corazón del triángulo friki

Bandai Namco Shop Barcelona ha abierto al público una nueva tienda especializada en cultura pop japonesa este sábado en pleno denominado “Triángulo Friki” de la ciudad. El establecimiento se presenta como un espacio dedicado al anime, el coleccionismo y las diferentes líneas de producto de la marca Bandai.

Según la información difundida por la compañía, la tienda, que ocupa un local de dos plantas en la calle Bailén número 25, ofrece más de 500 referencias oficiales de gamas como Banpresto, Ichibansho, MegaHouse, Ichiban Kuji, Gashapon, Tamagotchi, Shokugan y Bandai Hobby, con el objetivo de consolidarse como uno de los puntos de venta especializados más completos de España.

El paraíso de las máquinas de cápsulas

Uno de los elementos más destacados será un gran espacio de máquinas Gashapon, que la empresa presenta como el más amplio de este tipo en Europa, pensado para reproducir la experiencia de estas máquinas de cápsulas japonesas sin salir de Barcelona. Junto a ello, se ha habilitado un área dedicada al modelismo de Bandai Hobby que funcionará como tienda de referencia para Gunpla y otras maquetas relacionadas con el universo Mobile Suit Gundam.

Con motivo de la inauguración se organizó una jornada con diversas actividades: obsequios promocionales como adhesivos, tazas y pósters para los primeros y fueron invitados numerosos creadores de contenido vinculados al anime.

Más allá de la apertura inicial, la intención de Bandai Namco Shop Barcelona es funcionar como punto de encuentro para la comunidad aficionada al anime y al modelismo, con la organización periódica de talleres de montaje de maquetas, presentaciones de producto y encuentros temáticos.