Así es la zona más pobre de Barcelona: la renta anual se sitúa por debajo de la media

Las desigualdades de renta han aumentado en la mayoría de los países occidentales en las últimas décadas: desde la crisis financiera mundial de 2008, el número de multimillonarios se ha multiplicado por más de dos, según informa Naciones Unidas.

Esta desigualdad también se nota en España, donde la brecha se ha vuelto especialmente pronunciada en comparación con otros países de la UE: y es que el 53% de la riqueza está en manos del 10% de la población.

Estos datos, incluidos en el Observatorio social de la Fundació la Caixa, reflejan una clara segmentación que también se vive entre los barrios de una misma ciudad.

Desigualdades en Barcelona

Según datos publicados en 2025 por la Oficina Municipal de Dades (OMD), perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, la diferencia entre el barrio de la capital catalana con la renta primaria de los hogares per cápita más alta y el de la renta más baja es de 50.291,6 euros.

Este indicador mide el ingreso promedio que recibe cada miembro de un hogar, y se calcula al dividir la renta primaria bruta de los hogares entre el número total de personas que viven en él.

El barrio que encabeza la lista, según la ODM, es Les Tres Torres, con una Renta primaria de hogar per cápita de 61.972,7 euros anuales. En la cola del listado se encuentra Ciutat Meridiana, con 11.681,1 euros de media.

Escasez de servicios básicos

Ubicado en el distrito de Poblenou, Ciutat Meridiana se erigió en los años 60 como un barrio obrero entre la falta de planificación urbanística y la escasez de servicios básicos, algo característico del urbanismo durante la dictadura franquista.

De hecho, Ciutat Meridiana iba a ser un cementerio: hasta los años sesenta, los terrenos empinados donde hoy se encuentra el barrio eran tierras de cultivo, y un primer proyecto preveía convertir las tierras en una zona de sepultura.

Sin embargo, la extrema humedad de la zona no permitió transformar la zona en una necrópolis, por lo que el grupo promotor la urbanizó con grandes bloques de pisos, aunque con muchas carencias.

Acueducto de Ciutat Meridiana. / Ajuntament de Barcelona

Paro y precariedad laboral

Por ende, las primeras protestas de vecinos fueron por las humedades que se formaban en las paredes de las casas. Después se reivindicaron ambulatorios, escuelas y más higiene en las calles.

Aunque a lo largo del tiempo los esfuerzos municipales han sido notables para reforzar esta zona, lo cierto es que continúa siendo el área con más vulnerabilidad de la capital catalana.

Algunos actores como el paro y la precariedad laboral han aportado a que el barrio obtenga esta posición.

Los desafíos del barrio

Y es que las personas ocupadas representan únicamente el 56,3% de la población, lo que sitúa Ciutat Meridiana por debajo del 65,6% de media en Barcelona, según publicaba el Idescat en 2022.

El barrio aún tiene desafíos pendientes de resolver, aunque las asociaciones de vecinos y los proyectos comunitarios están jugando un papel fundamental en la mejora de la zona.