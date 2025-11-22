Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto festivo

Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia

MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad

Seis novedades de las luces de Navidad 2025 de Barcelona

Barcelona da este sábado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces. Un evento que llega con algunas novedades y que, organizado por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, combinará danza aérea, una instalación lumínica de gran formato y música en directo interpretada por un coro de 40 voces.

Siga en este directo el encendido de las luces de Navidad en Barcelona.

