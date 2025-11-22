En Directo
Acto festivo
Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
Barcelona da este sábado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces. Un evento que llega con algunas novedades y que, organizado por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, combinará danza aérea, una instalación lumínica de gran formato y música en directo interpretada por un coro de 40 voces.
Siga en este directo el encendido de las luces de Navidad en Barcelona.
La Via Laietana se ilumina tras su reforma
La principal novedad de este año es la incorporación de la Via Laietana, que estrena decoración después de completar su larga reforma. La arteria que conecta el Puerto con el Eixample recupera así su protagonismo.
Las luces, instaladas desde plaza Urquinaona hasta paseo Colom, toman como inspiración el panot de Barcelona, reinterpretado como una pantalla de píxeles en forma de flor. En total, se colocarán una veintena de arcos, cada uno con siete figuras, para sumar unos 175 motivos luminosos.
¿A qué hora empieza el acto principal?
El acto principal del tradicional encendido de luces tendrá lugar este sábado 22 de noviembre a las 18.00 horas en el paseo de Gràcia, donde se celebrará un espectáculo inaugural que marcará el inicio de la campaña de navideña en la capial catalana.
Este año, la ceremonia contará con la presencia del alcalde de Belén, Nicola Canawati, que viajará a Barcelona y participará en el encendido. Según ha informado el consistorio, Canawati pulsará junto al alcalde Jaume Collboni el botón que iluminará el paseo de Gràcia y el resto de la ciudad. La presencia del edil palestino coincide con la recuperación de las celebraciones navideñas en Belén, tras dos años sin actividades festivas.
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
