Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia

Barcelona da este sábado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces. Un evento que llega con algunas novedades y que, organizado por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, combinará danza aérea, una instalación lumínica de gran formato y música en directo interpretada por un coro de 40 voces.

Siga en este directo el encendido de las luces de Navidad en Barcelona.

La Via Laietana se ilumina tras su reforma La principal novedad de este año es la incorporación de la Via Laietana, que estrena decoración después de completar su larga reforma. La arteria que conecta el Puerto con el Eixample recupera así su protagonismo. Las luces, instaladas desde plaza Urquinaona hasta paseo Colom, toman como inspiración el panot de Barcelona, reinterpretado como una pantalla de píxeles en forma de flor. En total, se colocarán una veintena de arcos, cada uno con siete figuras, para sumar unos 175 motivos luminosos.