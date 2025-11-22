Una gala reivindicativa con mucho glamour

Un año más, Woman Madame Figaro celebró su esperada gala anual en el Real Casino y, un año más, la fiesta de la revista que dirige con éxito mi colega Mayka Sánchez volvió a ser un éxito. Es verdad que fue en Madrid, pero, nada más pisar las escalinatas del Casino, me encontré con la modelo Verónica Blume, que fue una de las galardonadas y que acababa de llegar de Barcelona. Como había hecho también el director general de Coty, Iñaki Trincado, que es de Vitoria, pero ya está afincado en Catalunya. También acudió otra catalana, la periodista Carme Barceló, que no se pierde una y que tuvo que marcharse pronto para asistir como tertuliana a 'El Chiringuito', de Josep Pedrerol. Llegó junto a la empresaria y consultora Ana Antic.

Me crucé casi al instante con dos políticos de tendencias muy distintas. O sea, que estaban el ministro Óscar Puente y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado de su vicepresidenta, Cuca Gamarra.

La gala fue presentada por Nieves Álvarez, también modelo y presentadora, que lo hace siempre de manera impecable. Se nota que se prepara su trabajo y lo ejecuta sin error alguno. Sin embargo, las palabras que mejor sonaron fueron las del discurso de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de la revista: “El nuevo protagonismo femenino ha contribuido estos años a cambiar mentalidades. Hoy, la mujer no solo participa, sino que también decide, lidera, impulsa y transforma. La presencia de mujeres en todas las esferas de la vida y el éxito con que ellas se desenvuelven demuestra que la igualdad no es un privilegio, sino una condición esencial para hacer justicia y para que las sociedades progresen”. Pues sí, un discurso tan reivindicativo como aplaudido.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, la deportista Carolina Marín o la presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, Maite Casademunt -que también llegó de Barcelona-, fueron algunas de las premiadas, aunque uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a Nieves Álvarez, Laura Sánchez, Helen Svedin y la ya citada Verónica Blume como ganadoras del Premio Especial número 400, el galardón más importante de la velada.

Tras la cena hubo bailoteo, aunque no todos llegaron a la pista. Eso sí, por el camino uno se podía cruzar con Antonia Dell’Atte, Mónica Cruz, Eugenia Osborne, Ana Guerra, Marta Pombo, Alexandra Pereira, Esmeralda Moya, Jorge Redondo o Isabelle Junot. Antes de abandonar, pude ver bailando a la modelo y actriz Cristina Piaget, con la clase que siempre le ha caracterizado. Lo dicho, un éxito de una gala con mucho glamour y a la vez reivindicativa.

190 años de caracoles

Los reconocidos y populares chefs José Andrés y Carles Gaig fueron dos de los asistentes esta semana a la celebración de los 190 años del restaurante barcelonés Los Caracoles. El emblemático establecimiento reunió a más de 350 personas en un festival gastronómico por todo lo alto. Isabel Pérez, esposa de Ferran Adrià; la periodista de TV3, Helena García Melero; el coctelero Javier de las Muelas; el empresario y buen gastrónomo Josep Maria Sancliments o el teniente de alcalde Albert Batlle fueron algunos de los que disfrutaron de esta espectacular fiesta.

Los Caracoles es el restaurante más antiguo de la ciudad regentado por la misma familia: los Bofarull. Han sido cinco generaciones las que han visto pasar a todo tipo de famosos por este local situado en la calle Escudellers, en el barrio Gótico. En la actualidad, Aurora Bofarull, junto a su hermano Ramon y su prima Cristina, están al frente de este icónico establecimiento. El presidente del Barça, Joan Laporta, no pudo asistir, pero mandó un sentido mensaje. Así que se perdió un evento de los que quedan para el recuerdo. O sea, que no pudo degustar ni el jamón, ni las ostras, ni todos la la variedad de platillos que se sirvieron, ni el atún que se cortó allí mismo.

Evelyn Bofarull (Los Caracoles) junto al chef José Andrés. / EP

Fue Cristina Bofarull quien agradeció a los presentes su fidelidad al restaurante, mientras un pastel en forma de caracol, que había preparado para la ocasión el pastelero Christian Escribà, salía de la cocina hacia una de las salas donde se había congregado buena parte de los presentes.

Pues sí, abrieron las puertas en el año 1835 y hasta hoy. Solo el maldito covid estuvo a punto de llevarlos al cierre, pero también superaron esa complicada etapa. Feliz cumpleaños.