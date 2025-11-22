Estreno del 'superárbol' de Navidad de Badalona: día, hora y previsión de 50.000 asistentes

La Navidad ya está aquí. Bueno, técnicamente queda un mes, pero las ciudades ya se engalanan para ir abriendo boca. Las luces son las protagonistas de los rituales locales. Las luces y un monumental árbol navideño de la friolera de 43 metros con 100.000 luces led, si el leitmotiv de la conversación es Badalona. Este 2025, este atractivo pergeñado por el alcalde Xavier Garcia Albiol para disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente vuelve a la carga.

El estreno de esta llamativa mole se producirá este sábado 22 de noviembre. Tendrá lugar en su lugar habitual, debidamente destacado en Google Maps: la plaza del President Tarradellas, justo enfrente del Pavelló Olímpic de Badalona. El metro de Gorg (L2) queda a tres minutos a pie. La ceremonia ocurrirá a partir de las 19 h y el Ayuntamiento augura una asistencia de 50.000 personas. Y será "todavía más espectacular [que el año pasado]", enunció la primera tenienta de Alcaldía de Badalona, Cristina Agüera, en la presentación de la campaña navideña del municipio catalán.

A partir del sábado 22, durante todas las fiestas la plaza del President Tarradellas acogerá dos pases de espectáculos de luz y música cada día entre semana y otros cuadro los fines de semana y festivos. Con respecto a la mediática pugna con Vigo, Agüera afirmó: "Nuestro árbol siempre ha sido el más grande. Otros le ponen encima estrellas, pero como árbol el nuestro siempre ha sido el de mayor tamaño de España".

El consistorio destinará una inversión parecida a la de 2024 para las iluminaciones y actividades navideñas, unos 2,2 millones de euros. "Tendremos iluminación en todos los barrios y, claro, el gran árbol de la plaza Tarradellas, pero también queremos impulsar las actividades navideñas que son tan importantes para los niños y las familias", recordó Agüera.

Inauguración del 'superárbol' navideño de Badalona el pasado 2024. / Zowy Voeten

Este pasado viernes ya se produjo, sin embargo, el encendido general de luces en la ciudad del Barcelonès Nord. El punto de mayor interés de la jornada del viernes fue la inauguración y encendido del árbol de Navidad de la plaza de la Vila, que empezó a iluminarse a las 18 h. En este caso, se trata de un árbol de 15 metros de altura y, este sí, natural. El encendido estuvo precedido por el espectáculo 'La Melodia Màgica del Nadal', que consistirá en una combinación de circo contemporáneo, música en directo y danza aérea.

El alcalde Albiol ha animado a la ciudadanía a participar en los actos de la campaña de Navidad impulsados desde el Ayuntamiento: "Invito a todos los vecinos de Badalona y a todos los visitantes que lo deseen a venir a los actos de inauguración del árbol de la plaza de la Vila y del gran árbol de la plaza del President Tarradellas, porque esta es una gran ocasión para disfrutar de la ciudad y vivirla en uno de los mejores momentos del año". El consistorio espera que la asistencia al acto vuelva a escalar hasta las 50.000 personas, como ya pasó en 2024.