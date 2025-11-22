Cómo llegar al Camp Nou este sábado: transporte público, zonas de aparcamiento y todo lo que hay que saber

La reapertura del Camp Nou este sábado, donde se disputará el Barcelona-Athletic a las 16:15 horas tras dos años y medio sin fútbol por las obras del estadio, desplazará al histórico estadio en reconstrucción hasta 45.000 aficionados, el aforo con que el hogar barcelonista se reinaugura. El Ayuntamiento de Barcelona y el Barça han lanzado una llamada a los aficionados a priorizar los desplazamientos a pie y en transporte público para volver al recinto barcelonista, en detrimento del coche y la motocicleta.

Ante el estreno del Camp Nou con la mitad de su capacidad mientras prosigue la remodelación, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda distintas líneas de bus y de metro para acudir al estadio. Para quienes piensen ir en autobús, la empresa de transporte público aconseja tomar las líneas D20, H8, V1, 52, 54, 113 y 157. El ayuntamiento añade otros buses que dejan cerca del campo, como el 7, el 33, el 67, el H6, el V3, el V5 y el 175, así como unas 20 líneas metropolitanas, interurbanas y exprés que enlazan con otras poblaciones del Barcelonès, el Baix Llobregat y el Garraf.

En cuanto al metro, TMB recuerda que las estaciones más próximas al Camp Nou son las de Collblanc (con paradas de la L5, L9 Sud y L10 Sud) y Palau Reial (L3). El consistorio ha anunciado que, dentro de los refuerzos que se prevén en el transporte público por el retorno de los partidos en el estadio del Barça, se incrementarán frecuencias con un tren adicional en la L3 y dos en la L5. También cita los tranvías como una opción para llegar al estadio, en concreto con los trayectos de la L1, L2 y L3 del Trambaix.

Los espectadores que acudan en vehículo particular deben saber que el Camp Nou aún no dispone por ahora de plazas de aparcamiento. La reforma del estadio prevé construir un garaje subterráneo con más de 3.000 plazas para vehículos, que no serán accesibles en su totalidad hasta que las obras acaben por completo. Se cuenta con que un pequeño número de ellas estén abiertas a lo largo de esta temporada y que, de cara al curso que viene, se amplíe la disponibilidad.

En cualquier caso, el Barça calcula que los aficionados tienen a su disposición unas 3.800 plazas de estacionamiento en un radio a menos de un kilómetro del estadio. Donde no podrán aparcar es en las calles Benavent, Comte Güell, Mejía Lequerica, Pintor Pahissa, Regent Mendieta y Felipe de Paz, que quedan restringidas solo a la circulación de vecinos y vehículos de servicio al menos dos horas antes de los encuentros. Esas vías han sido señalizadas y la Guardia Urbana apostará controles en los días con fútbol para cerciorarse de que solo los residentes transitan por ellas. De cara a la temporada que viene, se instalarán cámaras de trafico, capaces de leer las matrículas y multar a los conductores que se salten el veto y transiten por ellas sin estar afincados en esa zona de Les Corts.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que habilitará 2.000 plazas adicionales de aparcamiento para motocicletas entre la avenida Diagonal y el estadio, aparte de las 1.000 ya existentes. Se establecerán 600 en un solar adyacente al parque Bederrida y 1.400 más en calles adyacentes en torno al campus universitario, con puntos para estacionar en la avenida Diagonal y las calles Pascual i Vila, Llorens i Artigas, Pau Gargallo, Josep Samitier, Doctor Salvador Cardenal y Sabino Arana.

Todos esos puntos envuelven el Gol Norte, cuyas gradas permanecerán cerradas. En cambio, no se ha planificado por ahora aparcamiento para motos en torno al Gol Sur, cuyas butacas sí que serán ocupadas. El Barça sugiere al consistorio que cree plazas para motoristas en torno a la Travessera de Les Corts.

Se acondicionarán tramos para que los vehículos de personas con movilidad reducida aparquen en las calles Martí Franquès, Arístides Maillol y Travessera de Les Corts. La parada de taxis del Camp Nou se concentra en la calle Menéndez Pelayo.