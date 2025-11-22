Este sábado al mediodía, la cadena de ropa y calzado deportivo JD Sports ha inaugurado en pleno centro de Barcelona su 'flagship store' más grande de Europa, un gran espacio de 1.500 metros cuadrados ubicado en el número 9 de la avenida del Portal de l’Àngel. El estreno ha contado la presencia del famoso DJ y productor argentino Bizarrap.

Bizarrap inaugura en Barcelona la tienda más grande de JD Sports en Europa / Marc Asensio

El evento ha reunido a más de un centenar de fans del artista, considerado uno de los mayores referentes musicales de la Generación Z, y actual embajador global de Adidas Originals. Por ello, durante la inauguración, Bizarrap ha personalizado en directo unas zapatillas de su colaboración con Adidas, la colección “Adidas x BZRP”.

El evento llega, además, en un momento de gran expectación para el artista, que acaba de estrenar su nueva colaboración con el legendario Daddy Yankee, con su BZRP Music Sessions #0/66.

"Bizarrap es un símbolo de su generación, un icono, global y un creador que ha roto barreras desde su habitación hasta los escenarios más grandes del mundo", ha señalado durante el acto Gema de la Morena, Associate Marketing Director Europe de JD. Desde la marca, aseguran que Bizarrap "encaja perfectamente" con su identidad, que "apuesta por el talento joven, las nuevas generaciones y la cultura urbana".