Barcelona reforma 30 parques infantiles para hacerlos más seguros, accesibles y con sombra

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este sábado por la mañana la finalización de las obras de rehabilitación y mejora de 30 áreas de juego infantil repartidas en ocho distritos de la ciudad, en el marco del Pla Endreça y su Pla de Manteniment Integral (PMI).

Las actuaciones, que se han desarrollado entre 2024 y 2025 con una inversión superior a los 2 millones de euros, han incluido la renovación de los elementos de juego, la mejora de los recorridos y la reorganización de los espacios con criterios de accesibilidad, con el objetivo de que los niños y niñas con diversidad funcional puedan disfrutar de estas instalaciones.

Además de los elementos de juego, se han renovado los pavimentos y el mobiliario urbano, y se han creado espacios diferenciados para el juego tranquilo y el juego dinámico. En varios parques, también se han instalado nuevas zonas de sombra, en el marco del Programa de Sombras, con el objetivo de adaptar los espacios públicos a las condiciones climáticas y mejorar el confort térmico ante el calor.

La consolidación de este nuevo modelo de parque infantil se enmarca dentro del Pla del joc a l’espai públic 2030, que pretende ofrecer espacios adaptados a las necesidades de la infancia, donde el juego y la actividad física sean accesibles. Según ha informado el consistorio, entre los objetivos se incluyen: aumentar la sombra y la vegetación, ofrecer elementos de juego atractivos, ampliar el espacio para juego libre y crear zonas de estancia más confortables y de calidad.

El proyecto también forma parte de la iniciativa de 'ciudad jugable', que busca diversificar y mejorar las oportunidades de juego y actividad física en espacios públicos, reconociendo los beneficios que estas mejoras aportan al desarrollo y bienestar de la infancia y la adolescencia, así como a la salud y cohesión comunitaria.

De cara al próximo año 2026, el ayuntamiento ya ha iniciado la licitación de las obras para la mejora de otros 24 parques infantiles, que comenzarán a ejecutarse a principios del próximo año, según las previsiones. En total, se prevé una inversión superior a los 11 millones de euros en la renovación integral de las áreas de juego de toda la capital catalana

Parques renovados

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado la lista de áreas de juegos infantiles que se han reformado. Son las siguientes, ordenadas por distrito:

Sant Martí:

Plaça Josep Maria Huertas Claveria

Carrer Cantàbria con Carrer Andrade

Rambla Prim entre Carrer Guipúscoa y Carrer Binèfar

Parc de Sant Martí (Carrer Huelva entre Carrer Agricultura y Carrer del Treball)

Jardins de Joana Tomàs

Parc del Port Olímpic

Carrer Ramon Turró con Carrer de Joan Miró

Plaça de Juliana Morell

Marina-Llull-Av. Bogatell-Joan d’Àustria-R. Turró (Plaça Margarida Comas)

Ramón Calsina

Parc lineal Gran Via (Gran Via 1196)

Grup Mare de Déu la Fe (Passatge de la Ferradura)

Parc lineal Gran Via (Extremadura – Rbla. Prim)

Les Corts:

Jardins de Josep Goday i Casals

Plaça Comas

Jardins Bacardí

Jardins de Can Bruixa

Horta-Guinardó:

Parc del Guinardó

Jardins de Manuel J. Arnalot

Nou Barris:

Plaça de Paul Claudel

Parc de Josep Maria Serra Martí

Plaça de Gabriel Alomar

Confluència del Carrer Alzinar y Carrer Pierola

Aiguablava – La Fosca – Chafarinas – Empuries – Fanal

Sants-Montjuïc:

Jardins de la Rambla de Sants

La Farga

Sant Andreu:

PI Pilar Miró

L’Eixample:

Passeig de Sant Joan

Sarrià-Sant Gervasi: