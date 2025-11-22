Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este sábado 22 de noviembre

Barcelona se prepara para dar la bienvenida a la Navidad 2025 con un gran espectáculo de encendido de luces que transformará el paseo de Gràcia este sábado 22 de noviembre. El acto, organizado por Brava Arts y dirigido por Pep Anton Gómez, incluirá danza aérea, una instalación lumínica y música en directo.

El evento, previsto para las 18.00 horas entre la Gran Via de les Corts Catalanes y la ronda de Sant Pere, comportará importantes afectaciones a la movilidad tanto en los días previos como durante la celebración.

A continuación, detallamos los cortes y desvíos de los que ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Cortes y restricciones

Calzada central del paseo de Gràcia: cerrada desde las 7.00 h del miércoles 19 hasta las 6.00 h del domingo 23 .

cerrada desde las hasta las . Carriles laterales: cerrarán el sábado 22 , entre las 15.00 y las 20.00 h .

cerrarán el , entre las . Cruce Gran Via – paseo de Gràcia: el sábado, a partir de las 17.00 h , quedará totalmente cortado hasta que el público abandone la zona.

el sábado, a partir de las , quedará totalmente cortado hasta que el público abandone la zona. Desde las 17.30 h: se ampliará el corte al tramo del paseo de Gràcia entre Gran Via y la calle Aragó, incluidos los carriles laterales.

Desvíos

Sentido Besòs por Gran Via: los vehículos deberán desviarse por Entença, Comte d’Urgell, Aribau y Balmes .

los vehículos deberán desviarse por y . Sentido Llobregat: los desvíos se harán por Roger de Llúria y Pau Claris.

Aparcamiento y transporte público

Desde el martes 18 a las 19.00 h y hasta el domingo 23 a las 6.00 h, estará prohibido estacionar en el paseo de Gràcia entre la ronda de Sant Pere y Gran Via. La restricción incluye también las motocicletas en la acera.

Las líneas de autobús que cruzan este tramo modificarán su recorrido durante la celebración. TMB informará de los cambios en las paradas y a través de sus canales habituales.

Acceso a aparcamientos

El acceso a los aparcamientos de la calle de Casp se mantendrá operativo desde la ronda de Sant Pere, siempre que los carriles laterales permanezcan abiertos.

El Ayuntamiento de Barcelona recomienda planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el transporte público y evitar circular por la zona durante la tarde del sábado 22 de noviembre.