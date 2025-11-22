Barcelona adjudica las luces ‘de autor’ de la Navidad 2025 al gigante andaluz Ximénez

Barcelona enciende este sábado las luces de la Navidad 2025, una semana antes que el año pasado. La iluminación festiva crece con 16 kilómetros más de calles decoradas y el estreno de diseños singulares en Via Laietana, Gran Via, plaza Catalunya, Aragó y el DHUB de Glòries. En consonancia, el presupuesto municipal destinado a esta acción de dinamización comercial también sube: llega esta temporada a 3,8 millones de euros, un 15% más que el año previo.

La traducción administrativa de este mayor afán navideño es un concurso público para adjudicar nueve contratos de instalación de montajes lumínicos, que incluyen calles necesitadas de estímulo económico y grandes arterias con ornamentos “de autor”. La gran vencedora ha sido la empresa andaluza Ximénez, un gigante del sector, que se ha llevado cinco lotes de gran envergadura. La firma barcelonesa Imesco ha logrado dos contratos medios y la pyme colomense Nycsa, los dos más pequeños.

Fuentes municipales detallan que al concurso hay que sumarle la prórroga de otros cinco lotes ya licitados el año pasado y la vigencia de un sexto también firmado en 2024. Tres de estos seis (Urquinaona-Paral·lel-Rambla, edificios singulares y paseo Sant Joan) fueron para Ximénez, dos más (mercados y comercio de barrio) para Imesco y uno (tótems) para los tarraconenses Innion Lighting. Finalmente, completan el despliegue anual un reguero de contratos directos de ejes comerciales de la ciudad: las entidades eligen y encargan sus ornamentos y el ayuntamiento financia el 75% del coste mediante una subvención.

Barcelona trabaja en total con una docena de empresas especializadas en iluminación, de diferentes tamaños y procedencias. Es habitual que se subcontraten entre ellas para poder llegar a tiempo a todas las peticiones. La división de la contratación pública en lotes de diferente tamaño permite que tanto grandes empresas como pymes puedan aspirar a un pellizco de este gran pastel. Y es que, de los 3,8 millones destinados en total a las luces de 2025, hasta 2,3 se destinan específicamente a la producción, instalación, mantenimiento y desinstalación de los alumbrados en los 10 distritos. Los restantes 1,3 han sido para los diseños de autor de esta Navidad.

Ximénez viste las grandes arterias

Ximénez ha podido hacerse con cinco encargos plurianuales, que suman 2,8 millones de euros. Ha fabricado y colocado las nuevas luces de Via Laietana, Gran Via, plaza Catalunya, Aragó, elaboradas por estudios de diseño catalanes seleccionados conjuntamente por el consistorio y la Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD. También se ocupa de la calle Balmes.

La principal baza de Ximénez es su gran fábrica de mil metros cuadrados en Puente Genil (Córdoba). “Somos casi los únicos en Europa de nuestro tamaño con fábrica propia, nuestros competidores internacionales las tienen en Ásia o en la Europa del Este”, analiza Juan Manuel Sánchez, gerente de Ximénez Norteste, la delegación que la firma tiene en Sant Andreu de la Barca. “Estamos muy cómodos con los retos, porque tenemos este margen de maniobra superior para producir diseños externos complicados, que requieran labores de ingeniería o materiales especiales”, resume.

Las nuevas luces de Navidad de la avenida Diagonal, encendidas a modo de prueba en los últimos días en Barcelona. / JORDI COTRINA

Adjudicarse el alumbrado de las mayores avenidas de Barcelona -también están detrás de los diseños propios del paseo de Gràcia y la Diagonal- es “una consolidación” tras “25 años de trabajo en Barcelona”, explica Sánchez. “Hemos acompañado al ayuntamiento en el crecimiento progresivo de la iluminación navideña de la ciudad”, celebra. El año pasado el grupo Ximénez, que gestionan los nietos del fundador, cumplió 80 años y facturó 68 millones de euros. Tiene una plantilla de unas 500 personas, que en Navidad se dispara a más de mil entre trabajadores directos e indirectos.

La Diagonal, entre Francesc Macià y paseo de Gràcia, estrena luces de Navidad propias. / El Periódico

En Diagonal y en Via Laietana pone a prueba este 2025 un sistema más sostenible, EcoGreen Lux, del que tienen la patente. “Es lo más ecológico que hay hoy en el mercado: es completamente reciclable porque sustituye la estructura tradicional de aluminio por una de plástico reutilizado y consume menos de la mitad que cualquier otro de su nivel por el tipo de led direccional hacia el suelo y una tela reflectante alrededor”, describe.

Imesco, con las vías de barrio

La barcelonesa Imesco ha recibido los lotes 1 y 2, que suman algo más de 300.000 euros y agrupan calles inmersas en obras de larga duración o incluidas en algún Plan de Barrios municipal. Y es que la Navidad de proximidad es marca de la casa desde su fundación. “Cuando empezamos en el mercado de las luces navideñas apostamos por diversificar para reducir riesgos, porque si un cliente muy grande te falla puede quedarte la empresa vacía de golpe, mientras que si trabajas para 500 clientes pequeños difícilmente te quedarás sin ninguno”, reflexiona un portavoz de la firma.

“Siempre hemos hecho barrios y cuando Barcelona empezó a agrupar la dinamización comercial de varias calles en un lote conjunto, vimos que nosotros ya hacíamos muchas de ellas y quisimos optar al contrato”, explica Imesco. Por el contrario, se han abstenido de presentarse a los lotes con diseños de autor porque exigían cambiar el aluminio por plástico reciclado. “Este material todavía no se usa mucho y no queríamos arriesgarnos a probarlo y que no quedara bien del todo”, reconoce. Imesco tiene la sede en Barcelona, pero su almacén está en Sabadell, razón por la que se encargan de todo el alumbrado festivo de la cocapital vallesana.

Nycsa vuelve a la ronda Sant Pere

La empresa Nycsa, de Santa Coloma de Gramenet, es la adjudicataria de los dos lotes más pequeños y sociales, que suman unos 84.000 euros. Por un lado, despliegan 60 puntos de luz de Trinitat Vella y 10 más de la Fundació Raval Km. 0. Por otro, asumen durante tres años la decoración de la ronda Sant Pere completa, desde el paseo Sant Joan hasta la plaza Urquinaona. Tiene más de 40 años de experiencia navideña, factura alrededor de un millón de euros anuales y cuenta con una plantilla estacional de 15 personas.

Proyecto comunitario de la fundación Tot Raval para crear luces de Navidad con imágenes de vecinos en 2020 / Archivo EPC

“Nos hemos encargado de Trinitat durante muchos años, cuando no salía a licitación siquiera, y nos hacía ilusión continuar en este barrio”, explica Sonia Fernández, de Nycsa. “Hace cuatro años que no montábamos las luces de la ronda Sant Pere y estamos encantados con la oportunidad de volver”, expone la portavoz corporativa. Fue el único lote en el que compitieron dos empresas (Imesco y Nycsa), el resto recibió una sola oferta válida. Los colomenses se hicieron con la adjudicación al ofrecer un precio más reducido y hasta 13 diseños propios para engalanar la vía. El elegido fue una cuarentena de bolas tridimensionales de ocho metros de ancho, con tiras de luz cálida y blanca intermitente.

En todas las calles y plazas iluminadas, sean “de autor” o no, la iluminación podrá verse cada día del 22 de noviembre al 6 de enero. De domingo a jueves brillarán de 17.30 a 1.00 horas y los viernes, sábados y festivos extraordinarios (24, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero) alargarán el horario una hora más.