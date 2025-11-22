Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada

Badalona ya ha encendido oficialmente la Navidad. Lo ha hecho este sábado, 22 de noviembre, con el estreno del monumental árbol navideño de 43 metros de altura y más de 100.000 luces LED instalado en la plaza del President Tarradellas, a las puertas del Palau Olímpic. El acto, que el ayuntamiento preveía que reuniera a unas 50.000 personas, como el año pasado, ha vuelto a convertir este espacio en uno de los epicentros festivos más concurridos del área metropolitana.

Desde primera hora de la tarde, vecinos y visitantes han ido ocupando la plaza hasta llenarla por completo. A partir de las 17:30 h, los asistentes se han ido animando con coreografías de escuelas de baile, la actuación de un ‘speaker’ y diversas 'performances' previas que han caldeado el ambiente pese al frío.

El momento central ha llegado con el espectáculo 'Tocant les Estrelles del Cel de Badalona', una propuesta creada expresamente para la ciudad y que ha combinado circo contemporáneo, música en directo y danza aérea en un formato inmersivo que ha captado la atención de toda la plaza.

Con el cielo ya oscuro, el alcalde Xavier García Albiol ha subido al escenario acompañado de miembros del gobierno municipal. Tras agradecer la asistencia del público en una noche especialmente fría, ha invitado a todos los presentes a realizar una cuenta atrás conjunta. Al llegar a cero, ha pulsado el botón que ha encendido el árbol y ha dado inicio a un espectáculo de luz y sonido que lo ha acompañado. La estructura, transitable y de 15 metros de diámetro, podrá visitarse durante todas las fiestas navideñas.

El árbol ofrecerá diariamente un doble pase de su show lumínico en días laborables (a las 18 h y 19 h) y cuatro pases los fines de semana y festivos (a las 18 h, 19 h, 20 h y 21 h).

Actividades navideñas en Badalona

El Ayuntamiento de Badalona ha aprovechado la inauguración del árbol para activar la programación navideña de este año. Este fin de semana se celebra la tercera edición de la Fira Gastronòmica de Nadal en la rambla del Gorg, con una veintena de estands decorados, degustaciones, música en directo, espacios de descanso y actividades infantiles y temáticas vinculadas a la gastronomía.

Del 6 de diciembre al 5 de enero, llegará la Fira Comercial de Nadal de la plaza President Tarradellas, que incluirá paradas tradicionales y una gran pista de hielo. También se han previsto talleres infantiles todos los fines de semana —de viernes a domingo— entre el 28 de noviembre y el 4 de enero, además de los días 8, 22 y 23 de diciembre, siempre de 18 h a 20 h.