Comida y bebida gratis en Barcelona para celebrar la vuelta del Barça al Camp Nou: así será la gran rúa del sábado

Barcelona se prepara para una gran fiesta este sábado con motivo del regreso del Barça al Camp Nou. El Bar Bocata, un establecimiento ubicado en la Travessera de Gràcia, ha convocado una rúa popular para celebrar que el equipo vuelve definitivamente al estadio azulgrana. La iniciativa incluye comida y bebida gratuitas para todos los asistentes que se inscriban, y ha generado una enorme expectación.

Los responsables del Bar Bocata, Quim y Oriol —dos amigos de la infancia originarios de Banyoles (Girona)— invitan así a todos los seguidores culés a sumarse a la celebración. “La gente recordará esta comparsa”, se dice en un vídeo que han publicado en sus redes sociales.

El establecimiento abrió sus puertas en enero de 2024 y ha ganado mucha popularidad por su ambiente animado y su cocina casera, especialmente conocida por sus tortillas, macarrones, migas y botifarras. El colaborador gastronómico de EL PERIÓDICO, Óscar Gómez, definió su propuesta como “una cocina golosa y bien ejecutada, con la tradición en la cabeza y una sonrisa al cocinar”.

Entrepán de botifarra del Bar Bocata de Barcelona / Óscar Gómez

Horario, recorrido e inscripciones

El punto de encuentro de la rúa popular será la Casa Seat, en la avenida Diagonal, donde los asistentes deberán presentarse a las 13:00 horas vestidos de azulgrana. Desde allí, la comitiva se desplazará a pie hacia el Spotify Camp Nou siguiendo un recorrido que subirá por la Diagonal hasta la avenida Reina Maria Cristina, girando después en dirección al estadio.

Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la convocatoria, lo que hace prever un gran número de asistentes. El evento coincide con una jornada histórica para el FC Barcelona, ya que el equipo regresa finalmente a su estadio tras meses de obras. El club ha confirmado que el partido de la jornada 13 de Liga contra el Athletic Club, programado para este sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas, se disputará en el Spotify Camp Nou y no en Montjuïc, después de avanzar en las fases finales de la reforma y obtener el permiso para abrir parcialmente el estadio.

El bar que organiza el evento ha anunciado que las inscripciones para participar en la comparsa están abiertas hasta este viernes a medianoche. Para apuntarse, los interesados deben enviar un mensaje directo al perfil oficial de Instagram del establecimiento.