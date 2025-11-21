Renfe programó 474 trenes más este octubre en Catalunya y 'solo' un centenar llegaron más de 15 minutos tarde

Rodalies registró 9,3 millones de viajeros en octubre, 600.000 más respecto al mes anterior, pese al corte de la línea R3, según los últimos datos publicados por Renfe. El Informe Mensual de Puntualidad de la operadora indica que en el último mes superó ampliamente los 8,7 millones de septiembre. Mejoró incluso las cifras de viajeros de principios de año, con 9 millones de pasajeros en enero. Una cantidad que fue creciendo progresivamente mes tras mes hasta alcanzar los 10 millones en mayo, que se mantuvieron casi hasta julio y que desde entonces no se han vuelto a alcanzar.

La operadora publicó los datos a principios de esta semana mostrando un importante retroceso en el número de viajeros. A preguntas de este diario para conocer los motivos, apuntó hacia un error y actualizó la información señalando hacia lo contrario, un destacado aumento de pasajeros.

Las cifras muestran que octubre fue el mes en el que circularon más trenes en todo el año por la red de Rodalies. Renfe programó 21.156 trenes durante los 31 días de octubre, ni más ni menos que 474 más que el mes anterior.

Corte de la línea R3

El aumento de usuarios en la red contrasta con la pérdida de viajeros que ha registrado con el corte de la línea R3 entre Barcelona y La Garriga por las obras de desdoblamiento de la vía. De hecho, en la evaluación que realizó pasado el primer mes de la interrupción del servicio, Renfe afirmó que el 20% de los 16.000 usuarios de la R3 han dejado de usar la línea ferroviaria y optado por otros medios de transporte. Sin embargo, en el cómputo general el servicio de Rodalies ha ganado viajeros respecto a septiembre, cuando también hubo alteraciones en el funcionamiento habitual debido a obras de actualización de la infraestructura. Entre el 22 y el 28 de septiembre se cortó la línea R2 Sur y los servicios de Regionals entre Gavà y Sitges.

Leve mejora del servicio

Los datos correspondientes a octubre en cuanto cumplimiento horario reflejan una leve mejora en el desempeño del servicio respecto al mes anterior. Sobre las circulaciones programadas, se cancelaron finalmente 634 trenes, en contraste con los 807 trenes desprogramados en septiembre.

La mitad de los trenes no cumplieron su horario al llegar a las estaciones, si bien la puntualidad al destino final, debido a la recuperación del tiempo perdido durante el viaje, fue del 99,3%, mucho mejor también que en septiembre, cuando el 5% llegaba con retraso. El retraso medio de todos los trenes en el destino final fue el mejor registrado en todo el año, de solo 0,2 minutos. No obstante, poniendo el foco solo en los que sí llegaron tarde, el retraso medio de todos ellos fue de 18,3 minutos. Aunque aún significativo, fue el tercer menor del año.

Nueva variable

Un centenar de trenes llegó más de 15 minutos tarde. En el caso de los trenes que llegaron tarde, el retraso medio de todos ellos fue de 18,3 minutos. Fue el tercer menor retraso medio del año, puesto que la mayoría de meses de 2025 se ha superado esta cifra. Los trenes que llegaron con más de 15 minutos de retraso fueron un 4%, lo que corresponde a cerca un centenar de los 21.500 programados.

En la publicación de datos sobre cumplimiento horario que Renfe ha iniciado en septiembre, en un ejercicio de transparencia, ha añadido en octubre una nueva variable, que indica la proporción de minutos de retraso por incidencias debidas a causas externas o problemas en el propio funcionamiento de la operadora. Este dato refleja que tres de cada diez minutos de retraso se deben a Renfe y que siete de cada diez se atribuyen a "infraestructura y gestión de la circulación, otros operadores y causas externas", como incendios y fenómenos meteorológicos.