Muere atropellado un conductor de 21 años que había bajado de su coche averiado en Parets del Vallès

C-17

Un joven de 21 años ha fallecido la noche de este jueves en la C-17, a la altura de Parets del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona), después de ser atropellado mientras se encontraba fuera de su vehículo, que había quedado averiado en el carril rápido de la vía. El conductor había bajado del coche cuando otro turismo colisionó contra él por causas que aún se investigan.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro tuvo lugar a las 22:49 horas del jueves en el punto kilométrico 16,5 de la C-17. La víctima, C.J.P., vecino de Canovelles, era el conductor del turismo averiado. La pasajera que lo acompañaba, así como la conductora del otro vehículo implicado, resultaron ilesas.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el helicóptero SEM-Bombers y el equipo de apoyo psicológico.

Con esta muerte, son 130 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, según datos provisionales de Trànsit.

Trànsit recuerda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) ofrece atención y orientación a familiares y afectados los 365 días del año a través del teléfono gratuito 900 100 268 y del portal victimestransit.gencat.cat.

