El metro y el bus de Barcelona piden una actitud activa a todos sus usuarios contra la violencia machista

La red de metro y autobuses difundirá la señal internacional de ayuda para víctimas de violencia machista de forma permanente a través de sus pantallas publicitarias. El gesto —discreto y reconocido globalmente— permite a cualquier mujer pedir auxilio sin alertar a su agresor y busca activar la respuesta de la ciudadanía ante cualquier situación de riesgo.

El transporte público es un espacio muy transitado: solo el metro llega a registrar 1,6 millones de usuarios en los días punta. Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado hoy la campaña en un acto en el que se ha hecho un llamamiento a todas las personas a mantener una actitud activa frente a situaciones de abuso.

Qué hacer

"El silencio nos hace cómplices”, ha afirmado la profesora de Filosofía del Derecho de la UB y experta en violencias machistas, Lorena Garrido, que ha incidido en la necesidad de actuar colectivamente para evitar que se produzcan situaciones de manifestación de cualquier tipo de agresión hacia colectivos vulnerables, sean mujeres o personas del colectivo LGTBI. En caso de presenciar un episodio de violencia machista o reconocer la señal de ayuda en el metro, Garrido ha explicado que lo más apropiado es comunicar la situación a través de los interfonos que hay en todos los vagones y en los andenes, que conectan con los responsables de seguridad. "Cualquiera puede hacerlo desplazándose a otro vagón o bajando del tren para poder denunciar el episodio con mayor seguridad", ha detallado a este diario.

Cartel informaqtivo que TMB ha empezado a difundir, a partir de hoy y de forma permanente, en toda su red de transporte público. / TMB

Además de utilizar los botones SOS o alertar al conductor en caso de estar en el autobús, los carteles que TMB ya ha empezado a difundir indican como otras opciones llamar al 112 o al teléfono contra la violencia machista, el 900 900 120 o 016.

TMB también extenderá la red de puntos lila de atención a personas que pueden haber sufrido una situación de violencia machista, según ha anunciado la jefa de responsabilidad social, mujer y diversidad, Raquel Díaz. Actualmente, cuenta con espacios en las estaciones de Santa Coloma de Gramenet y en La Marina, para dar cobertura a la zona de ocio nocturno.

Mayor videovigilancia

Asimismo, este año completará la instalación de cámaras de videovigilancia con transmisión en tiempo real en todos los trenes de la red de metro y la mejora de la iluminación, seguirá formando a su plantilla sobre cómo actuar cuando se presenta una situación de violencia machista e incidirá en la coordinación con los cuerpos de seguridad para actuar de forma rápida. También llevará a cabo acciones de divulgación contra la violencia machista dirigidas a estudiantes en los centros educativos.

El 57% de las usuarias habituales del transporte público del área de Barcelona indicó haber sufrido algún tipo de acoso al menos una vez en los dos años anteriores en una encuesta llevada a cabo por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) en 2021. TMB lleva a cabo desde entonces planes contra el acoso que han merecido el reconocimiento de la Unión Internacional del Transporte, ha indicado su directora de comunicación, Mònica Peinado, que ha querido resaltar “la condemna total y absoluta de TMB ante cualquier forma de violencia contra las mujeres".