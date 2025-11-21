Los Magic Days de Casa Seat estrenan su Navidad más espectacular abierta a los barceloneses

Un día antes de que Barcelona levante oficialmente el telón de la Navidad, los Magic Days de Casa Seat han precalentado la campaña 2025 con el estreno de un montaje que supera en espectacularidad sus ediciones anteriores y promete ser uno los grandes reclamos de la ciudad en las próximas semanas. Más de 70.000 personas han reservado ya plaza para descubrir --gratis y hasta el 5 de enero-- el universo de fantasía que recrea el macroespacio de paseo de Gràcia con Diagonal, en colaboración con Rocambolesc, la marca de helados y postres del chef Jordi Roca, director creativo de la propuesta. Desde la Magic Station, con un enorme vagón de tren en la planta baja, hasta el Polo Norte recreado en la superior. No hay límite de edad para dejar volar la imaginación.

Casa Seat ha presentado este viernes su gran montaje navideño, donde no faltan abetos --uno de cuatro metros preside la ornamentación, coronado por la estrella de 12 puntas que hace un guiño a la inminencia del año Gaudí--, 'nieve' a destajo y luces led por los cuatro costados.

La inauguración ha tenido lugar a las siete de a tarde, con el encendido de todo el despliegue, incluido un gran árbol de 12 metros en la acera de la mano de la Associació del Passeig de Gràcia, también con la estrella en alusión a la Sagrada Família. Este último solo ha iluminado el vial durante 15 minutos, ya que se activará oficialmente este sábado por la tarde, cuando se enciendan todas las calles de la ciudad, con el paseo de Gràcia como escenario central. Marc Giró ha presentado el acto de Casa Seat junto a los Jardinets de Gràcia, que ha culminado con la varita mágica activando la Navidad, a ritmo de pirotecnia.

Jordi Roca, muestra el montaje de Casa Seat. / Manu Mitru

Lo que sí permanecerá ya iluminado es el exterior del edificio, que recrea el mayor calendario de Adviento de la capital catalana y a partir del 1 de diciembre abrirá cada una de sus ventanas con el dibujo de un personaje popular, diseñado por el artista TVBoy. El corazón de Casa Seat latirá ininterrumpidamente durante 45 días, dejando aparcada toda su actividad habitual --excepto el restaurante-- para convertirse en un oasis navideño abierto a todos los públicos de 9.00 a 20.30 horas a diario.

El año pasado fueron 116.000 los barceloneses que sucumbieron a sus fastos. Pero para que la afluencia se reparta todos los días de la semana, la organización ha optado esta edición por involucrar a las escuelas para que puedan realizar visitas de lunes a viernes. Ya hay 22 confirmadas. A través de su web, cada lunes se abrirán plazas para reservar visita, previo registro y obteniendo un QR de acceso.

Cartas y talleres

Jordi Roca, cuya marca Rocambolesc cuenta con una 'pop up' especial estos días, ha llenado de guiños la ornamentación. por ejemplo, el enorme muñeco de nieve de la primera planta luce la nariz que caracteriza su Roca Nas. Explica que esta campaña destacará por sus elementos interactivos, la "cuenta atrás de la magia navideña" y elementos sorprendentes como su bosque de Elfos. En el Polo Norte habrá un espacio para escribir a Papa Noel, y muy cerca un trono para entregar las cartas, y hasta el garaje de Santa.

Pero el edificio rebosa rincones con los que conectar o fotografiarse, como el Sombrero Encantado que dice al público a cuál de sus tres casas pertenece. O el Magic Express, cuyas pantallas emulan un viaje entre valles y montañas es parada obligatoria. Pero también se impone llegar a la planta -1, donde se organizarán talleres todos los días, tanto para elaborar galletas como de manualidades o, en colaboración con Natura, con el relato de un cuento de Navidad.

La directora de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha agradecido el apoyo y "complicidad" de Barcelona a su proyecto, que este año cumple ya cinco celebraciones. El festejo ha atraído a más de 400 invitados, que han brindado ya por las fiestas e incluso han podido bailar al ritmo de Roca, que ha dado paso a su alter ego de DJ durante la velada.