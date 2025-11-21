‘Els llums de Sant Pau’ inauguran su espectáculo de Navidad más inmersivo e interactivo

El espectáculo lumínico navideño ‘Els Llums de Sant Pau’ vuelve por quinto año consecutivo al recinto modernista de Sant Pau de Barcelona, ubicado en el barrio del Guinardó. Del 20 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, bajo el lema “Encendemos la luz de tu Navidad”, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido renovado, de entre 60 y 90 minutos de duración, con 18 espacios inmersivos e interactivos. “Casi todas las instalaciones se pueden tocar, la idea es que el espectador pueda sumergirse en la luz” describe Paula Vitores, responsable de marketing de Proactiv Entertainment, la empresa responsable del evento.

Este 20 de noviembre al anochecer se ha celebrado la gala de inauguración en petit comité. El acto, presentado por Miki Núñez y Candela Figueras, ha reunido a un centenar de asistentes frente a la fachada principal del antiguo hospital. Ha contado con varios testimonios de las ediciones anteriores, tres de los cuales han compartido sus historias con el público. Como cierre del evento, Miki Núñez ha interpretado Serem més forts y Escriurem. Media hora después, ‘Els llums de Sant Pau’ ha abierto sus puertas a los primeros visitantes de la temporada.

Un millón de visitantes

‘Els Llums de Sant Pau’ se ha consolidado como una de las propuestas navideñas más populares de la capital catalana. Con más de 800.000 visitantes acumulados en las cuatro ediciones anteriores, este año la organización prevé repetir éxito y vender de nuevo unas 200.000 entradas. El objetivo, según Héctor Sánchez, director creativo de Proactiv Entertainment, es llegar al millón de asistentes en el lustro transcurrido.

Nuevas propuestas y actividades destacadas

El 'show' se centra cada año en un concepto temático distinto y, en esta entrega, la propuesta gira entorno al propio público. “Hemos querido que el visitante sea, de verdad, el protagonista”, afirma Nicolás Renna, CEO de Proactiv Entertainment. Con esta idea, durante meses recopilaron historias y testimonios de asistentes de ediciones pasadas, que han sido seleccionados y expuestos en todas las instalaciones del itinerario. A ello se suma el confesionario de historias, un espacio a cubierto donde cualquier persona puede grabar un vídeo y compartir un recuerdo navideño.

Tras la buena acogida del año pasado, el campamento del Rey Baltasar crece y se transforma en un recorrido completo. El público podrá adentrarse en tres espacios tematizados: el primero, dedicado a un alquimista; el segundo, un taller de redacción de cartas para los Reyes Magos; y el último, una representación de Oriente donde los visitantes podrán conocer al Rey Mago. A diferencia de ediciones anteriores, esta actividad estará disponible durante toda la temporada y requerirá de una entrada anticipada con un precio simbólico de 1,5 euros.

Como novedad, una de las instalaciones es fruto de un concurso dirigido a artistas internacionales. Por votación popular, la propuesta ganadora fue ‘Somni Borealis’, una pieza lumínica y dinámica inspirada en las auroras boreales.

La fachada del recinto modernista es uno de los elementos más icónicos de cada edición. Este año presenta un QR de gran tamaño que permite escuchar una banda sonora sincronizada con la proyección. Según afirma el director creativo, con ello han querido “ir un paso más allá a nivel tecnológico”.

Asimismo, la figura de ‘Llumi’, una estrella caída del cielo, incorpora un juego participativo. Al comenzar el recorrido, cada visitante recibirá un mapa con casillas en blanco que deberá completar. Una vez reunidas todas las letras, podrá descifrar un mensaje secreto de Navidad.

Familia en el Campamento del Rey Baltasar en 'Els llums de Sant Pau' / Els llums de Sant Pau

Horarios y precio

El itinerario navideño, pensado para todo tipo de público, estará disponible de lunes a domingo mediante entrada anticipada y precios a partir de 10 euros. Del 20 de noviembre al 4 de diciembre y del 8 al 11 de enero, el acceso comenzará a las 18:00 h, mientras que del 5 de diciembre al 7 de enero se adelantará a las 17:30 h. El espacio permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre de 2024 y 5 de enero de 2026.