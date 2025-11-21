Detenido un ladrón de móviles en una discoteca de Barcelona gracias a la geolocalización de las víctimas

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre en una discoteca situada en la calle Almogàvers después de que fuera sorprendido con seis teléfonos móviles presuntamente robados. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando una patrulla del cuerpo policial acudió al local alertada por los vigilantes de seguridad, que habían recibido el aviso de dos clientes que denunciaban el robo de sus dispositivos.

Según ha informado la propia Guardia Urbana, las dos víctimas habían geolocalizado sus teléfonos dentro de la discoteca, lo que activó el protocolo de búsqueda por parte del personal de seguridad y de los agentes. Durante esta inspección, se localizó a al individuo que les había robado los dos móviles, y al localizarlo descubrieron que llevaba encima un total de seis teléfonos móviles cuya procedencia no pudo justificar.

Además, un testigo identificó al hombre como la persona que se había acercado a una de las víctimas antes del robo. Ante estas evidencias, la policía procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de hurto.

Una vez intervenidos los seis dispositivos, tres de ellos ya han sido devueltos a sus propietarios. El resto de los teléfonos, así como varios documentos de identidad, tarjetas crédito y transporte encontradas entre las pertenencias del detenido, permanecen bajo custodia de la Guardia Urbana mientras se trabaja para localizar a sus titulares y devolvérselas, han informado las mismas fuentes policiales.