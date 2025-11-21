Escolanías europeas
La Sagrada Família celebra el milenario de Montserrat y el centenario de Gaudí con un concierto especial
Tres escolanías europeas se unen concierto inédito que tendrá lugar este viernes por la tarde
La Escolania de Montserrat explica por qué aceptó colaborar con Rosalía en su nuevo disco
La Sagrada Família supera ya por 138 centímetros el campanario más alto del mundo desde 1890
'Aquí fue atropellado Gaudí por un tranvía': dos entidades reclaman significar el lugar del accidente
Este viernes, la Sagrada Família de Barcelona será el escenario de un acontecimiento musical muy especial: un concierto internacional con escolanías europeas. El evento, que tendrá lugar a las 18:30 h, reunirá a tres de las escolanías infantiles más prestigiosas de Europa para homenajear tanto el milenario de Montserrat como el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.
El recital contará con la participación de la Escolania de Montserrat, el Copenhagen Boys Choir (Dinamarca) y el Tölzer Knabenchor de Baviera (Alemania), tres formaciones corales de referencia internacional.
El concierto se celebrará en el interior de la Basílica de la Sagrada Familia y podrá seguirse vía streaming.
Las entradas para asistir presencialmente se repartieron a través de un sorteo y la organización ya ha publicado la lista oficial de personas ganadoras y suplentes en su página web oficial.
