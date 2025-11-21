Comienza la campaña de Navidad en Badalona con el encendido de más de un millón de luces y del árbol de la plaza de la Vila

La puesta del sol de este viernes en Badalona traerá consigo el encendido de las luces y de la decoración navideña en la ciudad. A la espera de la inauguración del gran árbol metálico de la plaza President Tarradellas (que tendrá lugar este sábado a partir de las 19 horas), Badalona da la bienvenida a la Navidad con el alumbrado de más de un millón de luces LED repartidas por toda la ciudad y un total de 127 calles badalonesas en las que se puede encontrar algún motivo navideño.

Sin embargo, el punto de mayor interés de la jornada de este viernes es la inauguración y encendido del árbol de Navidad de la plaza de la Vila, que a las seis de la tarde se iluminará para dar comienzo a "un fin de semana lleno de magia e ilusión", describe el gobierno municipal. Se trata de un árbol de 15 metros de altura y, este sí, natural, a diferencia de la mastodóntica estructura metálica que se encenderá un día después frente al Pavelló Olímpic. El encendido vendrá precedido por el espectáculo 'La Melodia Màgica del Nadal', que consistirá en una combinación de circo contemporáneo, música en directo y danza aérea.

Encendido de las luces de la campaña de Navidad de Badalona, en 2024. / ZOWY VOETEN / EPC

El fin de semana se completa con la tercera edición de la Fira Gastronòmica de Nadal, en la rambla del Gorg. Comienza este viernes 21 y se alargará durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento destaca que los asistentes podrán disfrutar de "degustaciones, platos de inspiración navideña, bebidas locales y ambientación festiva". Habrá música en directo, actividades familiares, animación infantil y talleres temáticos vinculados a la Navidad y la gastronomía.

Encendido del gran árbol metálico

Sin embargo, y por tercer año consecutivo, la cita más esperada del inicio de la campaña navideña será el encendido del gran árbol metálico de la plaza del President Tarradellas, el sábado 22 de noviembre. A partir de las 17.30 horas empezará el acto, con el espectáculo 'Tocant les estrelles del cel de Badalona', que el consistorio define como "una propuesta artística única y de gran impacto cultural, creada específicamente para la ciudad de Badalona", un espectáculo de "que fusiona artes escénicas, circo contemporáneo, música en directo y danza aérea, en un formato inmersivo y participativo". Alrededor de las 19:00 horas llegará el momento culminante, el encendido de los 100.000 puntos de led del árbol, de 43 metros de altura, y el posterior espectáculo lumínico y musical.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha animado a la ciudadanía a participar en los actos de la campaña de Navidad impulsados desde el Ayuntamiento: "Invito a todos los vecinos de Badalona y a todos los visitantes que lo deseen a venir a los actos de inauguración del árbol de la plaza de la Vila y del gran árbol de la plaza del President Tarradellas, porque esta es una gran ocasión para disfrutar de la ciudad y vivirla en uno de los mejores momentos del año". El Ayuntamiento espera que la asistencia al acto vuelva a escalar hasta las 50.000 personas, como ya pasó en 2024.