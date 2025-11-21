Jordi Portabella: "Habrá que reforzar el transporte público al Camp Nou cuando llegue a su máxima capacidad"

Jordi Portabella pilota desde la sala de máquinas del Barça el retorno de los espectadores al Camp Nou a partir de este sábado. El exconcejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona es el director de sostenibilidad del club y aspira a replicar el 'modelo Montjuïc', en que prime el acceso a pie y en transporte público para ir relegando al vehículo privado.

¿Se puede cumplir desde este sábado y en los primeros partidos en el Camp Nou que la mayoría de los aficionados llegue a pie o en transporte público y que no más de un tercio lo haga en coche o moto?

Sí, el Fútbol Club Barcelona tiene un plan de movilidad acordado con el ayuntamiento y con los vecinos en que, más o menos, se distribuye a tercios toda la llegada al estadio: vehículos privados, transporte público y a pie y vehículos de movilidad personal. En estos primeros partidos, dado que nuestros párquines tardarán en incorporarse, habrá quizá un incremento de la gente que venga a pie y en transporte público. Por lo tanto, ese reparto por tercios está garantizado.

Desde este sábado, la Guardia Urbana impedirá que no residentes circulen con sus vehículos por calles señalizadas en torno al estadio reservadas solo al tráfico de vecinos. ¿El Barça prevé que los aficionados que vengan en coche o moto tendrán dificultad para encontrar aparcamiento?

No, estamos de acuerdo con la medida y no consideramos que tenga un impacto significativo. A menos de un kilómetro del Camp Nou, se pueden encontrar unas 7.500 plazas de aparcamiento, de las cuales creemos que, en función de los horarios, unas 3.800 estén disponibles para vehículos que vengan al partido. Es suficiente para atender la demanda.

Para las motos, el ayuntamiento habilita 2.000 plazas adicionales a las 1.000 existentes. Son todas en torno al Gol Norte, aún no accesible, y no habrá en el Gol Sur, que sí se abre. Para el Barça, ¿es suficiente o habría que buscar más ubicaciones?

Estamos de acuerdo con la distribución de los párquines de motos, estamos muy contentos con el número de plazas y está bien resuelto el acceso en moto por la Diagonal, pero encontraríamos interesante que hubiera plazas en el lado de la Travessera de Les Corts. Serían plazas adicionales, más pensadas para la movilidad en motocicleta que procede de debajo de la Diagonal, de Sants, de la parte baja de Les Corts, de Ciutat Vella...

Hace un año se anunció que se instalarían cámaras para controlar que solo vehículos de residentes circulen por ciertos aledaños del Camp Nou, pero no estarán operativas hasta la temporada que viene. ¿El Barça esperaba que estuvieran instaladas para el retorno?

A veces, los ‘timings’ de las obras pasan vicisitudes que no se esperan en el momento de los anuncios y eso retrasa los procesos.

¿Y la presencia de dispositivos de la Guardia Urbana para comprobar en ciertas calles que solo circulan residentes mientras no lleguen las cámaras pueden comportar atascos o dificultades?

No, la relación humana es la más efectiva y, por lo tanto, que esté la Guardia Urbana facilita el entendimiento de la restricción, sobre todo en los primeros partidos. Después se generará un hábito, pero inicialmente es favorable.

Jordi Portabella, director de sostenibilidad del Barcelona, en las oficinas del club. / Victòria Rovira / EPC

¿El Barça puede garantizar a los vecinos del entorno del Camp Nou que se generarán menos atascos y problemas para llegar o salir de casa ahora que antes del inicio de las obras del estadio?

El plan acordado con el ayuntamiento busca justamente mejorar la movilidad del entorno del estadio, sabiendo que en algunos momentos puntuales se deberán aplicar restricciones generalizadas para todos. El Barcelona ha tenido voluntad de entendimiento no solo con el ayuntamiento, sino también con los vecinos.

¿No debería haber problemas de movilidad este sábado ni en los primeros partidos o los habrá puntualmente porque es un período aún de prueba?

Ambas cosas son verdad. El plan de movilidad es sustancialmente diferente al anterior y se han pensado medidas para facilitar que los vecinos puedan acceder con más facilidad a casa. Pero también es cierto que se necesitará ir interpretando cuál es el impacto de la aplicación del plan. Se deberán hacer ajustes viendo los cambios de desplazamientos que se producirán de manera sustancial para llegar al estadio.

El Camp Nou no dispone todavía de plazas de aparcamiento para socios. ¿La recomendación del Barça a los aficionados es que eviten ir en vehículo privado al estadio?

Efectivamente, lo pretendemos con el plan de movilidad y también por convicción. El Barcelona necesita también dar ejemplo con el tipo de movilidad que promueve y podemos tener un éxito similar al que hemos tenido en el acceso a Montjuïc si los aficionados ven la comodidad de no tener que preocuparse de dónde aparcar para venir al estadio. Quizá pida un poco más de tiempo, pero es mucho más cómodo. Hacemos una propuesta clara para que se desplacen en sistemas modales que sean colectivos.

¿El Barça está satisfecho con la oferta de transporte público o los refuerzos previstos para este sábado? ¿Son suficientes?

Para este sábado no los tenemos previstos, pero hemos comenzado a hablar con los operadores de transporte público y los taxis para que faciliten el acceso. En el horario en que jugaremos contra el Athletic, las medias de frecuencia de los transportes públicos son correctas para la capacidad que tenemos.

A medida que aumente el aforo, ¿se prevén incrementos de transporte público superiores a los anteriores al inicio de las obras del Camp Nou?

Para las plazas que tenemos ahora no es necesario. Pero, de cara a futuro, será necesario. No tenemos ninguna duda de que tenemos que reforzar el transporte público. Iremos viendo cómo se desarrolla en función de los horarios, las entradas y el número de socios que vengan. Un elemento muy importante cuando tengamos todo el estadio es que se acabe la Línea 9. Calculamos que en 2030 podrá estar la estación Camp Nou de la L9. También contemplamos un incremento de los buses y un parking para autocares, tenemos la convicción de que no es solo necesario un parking para vehículos a motor, motos, bicicletas y patinetes en los sótanos del nuevo Spotify Camp Nou.

Ese garaje soterrado tendrá más de 3.000 plazas. ¿Cuándo comenzará a estar abierto?

Esta temporada no se abrirá un número de plazas significativo y se irá abriendo de manera gradual. Para la temporada que viene, podremos ofrecer plazas por compromisos institucionales y personas que lo soliciten en general. Las 3.000 no estarán hasta que el estadio esté acabado.

¿De qué manera se piensa que el acuerdo con Uber puede mejorar el tráfico en torno al estadio? ¿Se trabaja un acuerdo también con el sector del taxi?

Las cosas con el taxi y Uber son claras. Hemos hecho una zona para encochar y desencochar en Menéndez Pelayo para potenciar el taxi. El caso de los VTC es distinto, un cliente puede llamarle y que le deje en Menéndez Pelayo, pero que haya paradas de VTC o que cojan a personas por la calle no está contemplado en la ley, y nosotros la cumplimos. Desconozco el contrato específico de patrocinio. Estamos interesados en que la gente que quiera venir al Camp Nou no coja el vehículo propio y, por lo tanto, cualquier versión que priorice ir a pie y en transporte público nos sirve.

Se ha reducido el espacio que los autocares de aficionados ocuparán en Gregorio Marañón para que la circulación de los vecinos no se restrinja en esa avenida y la de Xile. ¿Se puede garantizar que los vecinos siempre tendrán carriles de acceso y salida en esa zona cuando el aforo crezca?

Eso esperamos. Estamos totalmente de acuerdo en que los vecinos de Sant Ramon puedan coger la avenida Xile para entrar a su barrio. Por el buen encaje y la convivencia con el entorno, somos los primeros que queremos que se produzca esa fluidez para los vecinos. Pueden producirse momentos puntuales en que se tengan que restringir los accesos en función de la intensidad, pero serán puntuales, no por todo un partido, sino por unos minutos.