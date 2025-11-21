Planes culturales en Barcelona por Navidad: talleres, mercados y actividades gratis en museos

Barcelona presenta estas fiestas una programación especial con unas 90 actividades especiales en museos y espacios patrimoniales de toda la ciudad, como talleres creativos, casales de invierno, itinerarios temáticos, mercados artesanos, conciertos o propuestas familiares en decenas de espacios entre finales de noviembre y principios de enero. A continuación repasamos qué actividades gratuitas ofrece la capital catalana.

Mercados de diseño y artesanía

El Disseny Hub Barcelona celebrará el 'Disseny Market Barcelona' los días 12, 13 y 14 de diciembre, una feria navideña impulsada por el FAD para artesanos locales. Además, el DHub también ofrecerá visitas guiadas al Piso-Museo de la Casa Bloc los sábados a las 11 h, y la actividad familiar 'El diseño en el bolsillo' los domingos a las 11.30 h, excepto el 28 de diciembre.

En Fabra i Coats, el tradicional 'Festivalet' reunirá a diseñadores y artesanos nacionales e internacionales el 13 y 14 de diciembre. El espacio también programará visitas comentadas a la fábrica los días 7 y 21 de diciembre y sesiones del Grupo de agitación textil los días 3 y 17 de diciembre.

Talleres para niños y adultos

El Archivo Fotográfico de Barcelona propone talleres para niños y niñas de 5 a 12 años. Los días 22 y 30 de diciembre, se organizará una actividad para aprender a hacer retratos con recursos lumínicos. Por otro lado, el 23 y 29 de noviembre, habrá un itinerario fotográfico con cámara instantánea.

En el Castillo de Montjuïc, la actividad 'Una Navidad con vistas' permitirá a los más pequeños descubrir la historia de la fortaleza y construir su propia torre. También habrá una sesión de anillamiento de aves el 21 de diciembre, visitas guiadas y un juego de pistas los fines de semana.

Por su parte, el MUHBA organiza 'Arqueonautas de la ciudad', que consiste en talleres para niños de 6 a 12 años que combinan ciencia, historia y patrimonio en las sedes del Born y de la plaza del Rei.

También el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo ofrece dos actividades familiares: 'EMAKIMONO', inspirada en la cultura ainu de Japón, que será el 27 de diciembre, y 'Cestos, ruecas y arados', otra actividad que se realizará el 28 de diciembre, dedicada a las artesanías tradicionales catalanas.

El CCCB propone un espacio participativo vinculado a la exposición 'Rodoreda, un bosque' a partir del 5 de diciembre, donde los visitantes pueden crear flores con collage. También proyectará cortometrajes infantiles de Abbas Kiarostami.

El Museo de la Música recupera su tradicional taller de construcción de instrumentos navideños, para niños de 6 a 12 años

En el Museo Marítimo de Barcelona, del 22 al 31 de diciembre, la actividad '¡Patapumers en acción!' permitirá aprender vocabulario marinero, hacer nudos, descubrir piratas y explorar cómo se limpian los mares. El museo también participará en la Feria de Navidad del Moll de la Fusta y coorganizará un 'Museum Quiz Familiar' junto con el Museo de Ciencias Naturales.

En el ámbito de las ciencias naturales, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona presenta una programación extensa. Del 20 de diciembre al 3 de enero, organiza juegos de mesa científicos; del 21 de diciembre al 4 de enero, la actividad 'Flipbooks: Naturaleza navideña animada' y, del 23 al 20 de diciembre, un taller para crear criaturas fantásticas inspiradas en 'Animales invisibles'.

El Museo del Chocolate ofrecerá un taller para adultos de turrones de chocolate con gianduia y otro familiar para crear figuras de chocolate del 20 de diciembre al 5 de enero.

Arte de proximidad

El Monasterio de Pedralbes programa cuatro propuestas especiales: talleres de cerámica y decoración navideña (29 de noviembre y 14 de diciembre), un concierto de música barroca (17 de diciembre) y una visita al huerto medieval con taller de jabón de espliego (20 de diciembre).

El Museo Picasso ofrece un taller familiar de grabado inspirado en las técnicas del artista (3 de enero) y el itinerario 'Tejiendo redes', disponible hasta el 27 de diciembre.

La Fundación Joan Miró organiza un casal de invierno los días 22 y 23 de diciembre; además de una acción performativa titulada 'Eclipsi' el día 23 de diciembre; y varias sesiones de descubrimiento del proceso creativo de Miró entre el 28 de diciembre y el 4 de enero.

Visitas guiadas

La Biblioteca Pública Arús abrirá sus puertas con visitas guiadas los días 22 y 27 de diciembre, organizadas por Cases Singulars, que también ofrece rutas navideñas por edificios como el COAC, el Ateneu Barcelonès o el Palau Baró de Quadras.

Horarios especiales

Cabe tener en cuenta que todos los de Barcelona cierran el 25 de diciembre y el 1 de enero, y que algunos equipamientos modifican horarios los días 24, 26 y 31 de diciembre, así como el 5 y 6 de enero. Antes de visitarlos, es conveniente consultar sus horarios específicos en sus páginas web oficiales.