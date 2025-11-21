Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardón municipal

Barcelona otorgará la Medalla de Oro al Mérito Cultural a Carme Elías

El pleno municipal también aprueba reconocer con la misma distinción al fundador del grupo Focus, Daniel Martínez, y al coreógrafo Marcos Morau

La actriz Carme Elías.

La actriz Carme Elías. / JOAN CORTADELLAS / EPC

Judith Cutrona

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona otorgará la Medalla de Oro al Mérito Cultural a la actriz Carme Elías. Así lo ha aprobado el pleno de este viernes, que también ha acordado reconocer con la misma distinción al fundador del grupo Focus, Daniel Martínez, y al coreógrafo Marcos Morau. El galardón reconoce la participación de estas personas en la vida cultural de la ciudad y su contribución a la proyección internacional del mundo de la cultura.

Carme Elias recibirá el reconocimiento por el "refuerzo del vínculo indestructible entre su trayectoria profesional y los valores que definen Barcelona como ciudad abierta, culta, sensible y comprometida con las personas". La actriz, de reconocido prestigio en teatro, cine y televisión, ha sido ganadora del Goya por la película Camino y del Gaudí de Honor, y ha destacado por su versatilidad y compromiso artístico, consolidándose como una figura central de la cultura catalana.

Por su parte, Daniel Martínez de Obregón recibirá el galardón "por una vida dedicada al arte, a la cultura y a la ciudad", a la par que el consistorio ha considerado que su trayectoria representa los valores que la distinción quiere honrar. Martínez es empresario teatral y una de las figuras más influyentes en las artes escénicas en Catalunya y en el Estado. Fundó en 1986 el Grupo Focus, una de las principales productoras teatrales del país, que gestiona teatros emblemáticos como Romea, Condal, Goya y La Villarroel en Barcelona.

El coreógrafo valenciano Marcos Mora Ureña, conocido como Marcos Morau, también recibirá el galardón, por "su contribución a la proyección internacional de la cultura escénica contemporánea situando la danza y la creación escénica catalana y española en el mapa cultural global, con una mirada innovadora, comprometida y profundamente".

