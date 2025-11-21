Barcelona estudiará colocar uno de los vagones históricos del Tramvia Blau en la plaza Kennedy

Un día después de que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciara la recuperación del Tramvia Blau, cuyas obras empezarían a finales de 2027, el gobierno municipal se ha comprometido a llevar a cabo otra acción vinculada con uno de los elementos más emblemáticos de la ciudad. A petición del PP, estudiará colocar uno de los vagones históricos del Tramvia Blau en la plaza Kennedy, en el inicio del trayecto, como elemento expositivo y conmemorativo hasta su reapertura definitiva.

Será un gesto simbólico que quiere conmemorar los 125 años de su entrada en funcionamiento y acompañar a la recuperación de Tramvia Blau. El proceso será largo, ya que el proyecto se abrirá en 2026 a un proceso de participación ciudadana y, una vez recogidas todas las aportaciones, se iniciará el expediente urbanístico. El objetivo es que se incluya en los presupuestos el próximo año, cuando cumplirá el 125 aniversario para que las obras puedan empezar antes de que acabe 2027.

La concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha expresado la voluntad política de que pueda colocarse uno de los vagones como “visibilización histórica” del Tramvia Blau. Antes será necesario un estudio técnico para asegurar su viabilidad en cuanto a los criterios de preservación, ya que debe estar avalado técnicamente. Gay ha insistido en la “seriedad del proyecto” anunciado ayer. Para que el tranvía vuelva a circular por la empinada avenida del Tibidabo se tendrá que esperar a 2031 o incluso hasta 2033.

El proyecto incluye llevar a cabo primero la remodelación completa de la avenida del Tibidabo y la construcción de un depósito subterráneo de aguas pluviales, que motivará una importante obra en todo su trazado, desde la plaza Kennedy hasta Doctor Andreu. Con ello, el proyecto no solo se encarece hasta los 40 o 45 millones de euros, sino que además dilata esa esperada puesta en marcha del tranvía entre cuatro a seis años tras el inicio de las obras, según una primera aproximación.