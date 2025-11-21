Badia activa la primera expansión económica de su historia: supermercados, residencias y nuevo tejido comercial

Badia del Vallès iniciará el próximo lunes 24 de noviembre las obras de la que será la primera expansión urbana y económica del municipio desde su creación hace 50 años. El proyecto, encallado durante más de una década, supone una inversión de 7,1 millones de euros y se ejecutará mediante una colaboración público-privada entre la promotora Culmia, Berrysar, la constructora Obres i Serveis Roig S.A. y el Ayuntamiento.

La actuación se desarrollará en una parcela de 11 hectáreas situada en el frente del Riu Sec, a pocos minutos del eje comercial de Sabadell —donde se encuentran Ikea y el centro Via Sabadell—. El nuevo sector incorporará dos supermercados Bonpreu-Esclat y Lidl, que generarán alrededor de 100 puestos de trabajo en un municipio que presenta el índice de paro más elevado de la comarca (13,77%). Ambos establecimientos está previsto que se completen en el plazo aproximado de un año.

El plan también incluye una residencia de estudiantes, en línea con la estrategia de Badia de consolidarse como distrito universitario vinculado a la UAB, y una parcela comercial municipal cuyo perfil se está definiendo junto con administraciones supramunicipales para complementar la oferta existente en la zona. Además, se incorpora una parcela para equipamientos, correspondiente al solar donde se ha demolido el edificio de Fundació Tallers, que el Ayuntamiento ha ofrecido al Departament de Drets Socials para valorar la construcción de una residencia pública para personas mayores.

El alcalde Josep Martinez señala los solares donde se ubicará la nueva explotación económica / ACN

Una demanda social de 25 años

La residencia pública para mayores es una reivindicación histórica en Badia. El municipio registra un índice de envejecimiento elevado, con un 21,84% de la población mayor de 65 años, según la Diputación de Barcelona, y un 40% de las personas atendidas por los servicios sociales municipales pertenecen a esta franja. Ante esta situación, la Comissió Progeriàtric lleva 25 años reclamando a la Generalitat este equipamiento, una presión que culminó en una manifestación celebrada el pasado 29 de marzo, cuando vecinos y entidades recorrieron las calles para visibilizar la urgencia.

“Es un servicio esencial. El tiempo pasa y la demanda sigue creciendo”, recordaba entonces Juan Sánchez, presidente de la Comissió.

La ampliación urbana coincide con otro proceso de transformación: la liberalización de las 5.200 viviendas de protección oficial que constituyen el 100% del parque residencial del municipio, un fenómeno único en España y que culminará en 2026. Este cambio permitirá atraer nuevos perfiles de población joven y reforzará la conexión del municipio con su entorno metropolitano y universitario. El Ayuntamiento destaca que la operación modernizará las infraestructuras y incrementará significativamente los ingresos municipales, reforzando la capacidad de inversión y la prestación de servicios públicos.

Mejor conectividad

El proyecto también mejorará la movilidad interna y externa de Badia del Vallès. Se construirá un nuevo vial de doble sentido que conectará la rotonda de la avenida Mediterrània con la zona del Ikea de Sabadell, facilitando la circulación orbital oeste de la ciudad y reduciendo el tráfico en los barrios residenciales. Además, se crearán nuevas rotondas que mejorarán la conexión con Barberà del Vallès, permitiendo enlazar la zona residencial de la ciudad vecina con el nuevo tejido comercial. La intervención contempla también la renovación de viales, iluminación, carril bici y zonas verdes, junto con una oferta comercial pensada con visión comarcal y universitaria, que sitúa a Badia como un enclave estratégico junto a la UAB.

Badia del Vallès, nacida como ciudad de vivienda pública y sin expansión durante cinco décadas, inicia ahora un proyecto que redefine su futuro económico y urbano. Con nuevos supermercados, una residencia de estudiantes y la posibilidad de una residencia pública para mayores —reivindicada durante años por su población—, el municipio abre una etapa marcada por el crecimiento, la mejora de servicios y una mayor centralidad en el Vallès.