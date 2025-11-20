Sindicatos denuncian la saturación de los centros de Correos en L’Hospitalet: “No se suplen las bajas”

Los sindicatos CGT y CCOO denuncian la situación de saturación a la que se enfrentan los centros de trabajo de Correos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Ambos sindicatos señalan que, en la segunda ciudad de Catalunya hay más de una veintena de empleados contratados que, por distintos motivos, no están trabajando y que no se cubren sus bajas, lo que deja varias secciones de reparto sin cubrir o bajo mínimos. Más allá de las bajas, los sindicatos señalan que los centros de trabajo se encuentran con un cúmulo de 65.000 notificaciones por la nueva tasa de basura que deben repartir antes del 5 de diciembre.

Un hito que tanto desde CCOO como desde la CGT ven prácticamente imposible de realizar si no se rellenan los huecos en la plantilla y se refuerzan aún más los equipos, dado que estas notificaciones, que deben entregarse en mano, se suman al correo ordinario y la paquetería que también deben entregar. Todo ello en una época del año en la que el trabajo ya se multiplica por la proximidad de la campaña de Navidad y, antes, el 'Black Friday'. "Es una práctica habitual de Correros en todos los centros de trabajo. No se hacen contratos para sustituir bajas o permisos y luego faltan trabajadores", asevera David Vicente, secretario general de la CGT sindicato transportes de Barcelona.

En la misma línea se expresa Charo Calvillo, secretaria provincial de la sección sindical de CCOO de correos. "Tenemos acumuladas 65.000 notificaciones además del reparto ordinario y otros tipos de certificados. Con el 'Black Friday', se va a seguir acumulando y no hay ninguna respuesta de la empresa. Sólo nos han dicho que se harán cinco o seis contratos a lo largo de la semana que viene", dice Calvillo. A consultas de este diario, Correos defiende que funciona "con total normalidad" en L'Hospitalet y que dispone de la plantilla "necesaria, adecuada al volumen de producción, garantizando la prestación del servicio y manteniendo la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía", así como los compromisos de entrega de los envíos y las notificaciones en los plazos contratados.

Falta de manos

No es la primera vez que correos alerta de una situación de "caos" en L'Hospitalet de Llobregat. Hace dos años, la CGT también denunció que los centros de trabajos contaban con una plantilla en activo "insuficiente" para el volumen de trabajo que se requería. En esta ocasión, los sindicatos remarcan que el problema es incluso mayor, dado que el contrato entre Correos y la Diputación de Barcelona (administración que notifica la tasa de residuos) señala que esas 65.000 notificaciones deben entregarse antes del 5 de diciembre.

"El certificado requiere de la firma de la persona, lo que pude llevar que, en algunas zonas se tarde 10 minutos por certificado. Tal vez un trabajado puede llegar a hacer entre 40 y 50 entregas con firma", explica Charo Calvillo, quien apunta también que a esto hay que sumarle el trabajo burocrático y logístico que ya de por sí tienen los empleados de Correos a lo largo de la jornada laboral, lo que les deja un margen de unas cuatro horas para repartir.

David Vicente comenta también que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones que vecinos han tenido problemas con algunos tributos u otras notificaciones porque llegaban tarde y, en ocasiones, con recargos. Fuentes de la Diputación de Barcelona consultadas destacan que, aun en el caso de que hubiera retrasos, el plazo para abonar la tasa no empieza a contar hasta que se haya recibido el certificado en mano, por lo que no se prevé que hay ningún problema de recargos, así como que, según las informaciones que les traslada la empresa, los vecinos "están recibiendo bien" el recibo.