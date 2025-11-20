Sant Cugat fija su hoja de ruta laboral hasta 2030 con un plan consensuado entre agentes sociales y empresariales

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha dado un paso decisivo en la ordenación de su futuro laboral y socioeconómico. El Pleno del Pacte per l’Ocupació Digna i de Qualitat, reunido este jueves 20 de noviembre, aprobó la Estrategia Local 2026-2030, el documento que marcará las prioridades del municipio en materia de empleo durante los próximos cinco años. Se trata de un plan diseñado de forma conjunta entre sindicatos, patronales, entidades empresariales, centros formativos y administraciones públicas, y que aspira a convertirse en la principal guía de acción en el ámbito del trabajo y el desarrollo económico.

Al encuentro asistieron representantes de CCOO, UGT, PIMEC, CECOT, el Servei d’Ocupació de Catalunya y entidades locales como Sant Cugat Empresarial, la Cambra de Terrassa, Catalonia Fundació Creativa, Wise People, el Institut FP y Sant Cugat Comerç, entre otras organizaciones que ya firmaron el manifiesto inicial del pacto.

La estrategia, concebida como un instrumento “flexible y adaptable”, estructura su hoja de ruta en cuatro retos estratégicos, cuatro líneas de trabajo, nueve objetivos operativos, 12 proyectos y un total de 26 actuaciones. Su propósito es doble: responder a las necesidades actuales del mercado laboral local y anticipar cambios que puedan requerir intervenciones rápidas o políticas innovadoras.

Durante los talleres participativos previos, los agentes implicados señalaron como prioridades la promoción de una ocupación inclusiva y sostenible, el fortalecimiento del teixit productiu del municipio, una oferta formativa alineada con las demandas reales del mercado y el impulso de la economía social y solidaria. En paralelo, se subrayó la necesidad de reforzar la gobernanza compartida y la cooperación entre instituciones para agilizar procesos y evitar duplicidades.

Un Observatorio Local y dos nuevas mesas de trabajo

Una de las principales novedades del plan es la creación del Observatori Local de l’Ocupació Digna i de Qualitat, que permitirá disponer de indicadores específicos del mercado laboral de Sant Cugat y monitorizar su evolución con datos propios. El pacto también prevé constituir dos mesas de trabajo permanentes: Ocupación–Inserción, orientada a la mejora de los itinerarios laborales. Formación, destinada a reforzar la relación entre empresas, centros educativos y necesidades productivas. Ambas continuarán el trabajo iniciado en las comisiones sectoriales creadas tras la firma del pacto.

Un proyecto que se consolida

El alcalde, Josep Maria Vallès, recordó que el Ayuntamiento se fijó “un objetivo claro” el año pasado: promover un mercado laboral equilibrado, con oportunidades de calidad para toda la población. La validación de la estrategia, señaló, supone “un paso más” en ese compromiso y permitirá desplegar herramientas más ajustadas a la realidad social y económica de la ciudad.

Por su parte, el teniente de alcaldía Bernat Picornell subrayó el carácter coral del documento, elaborado a partir del conocimiento técnico y la experiencia de todos los agentes. La estrategia, dijo, nace con la vocación de impulsar un mercado laboral “inclusivo, de calidad y capaz de generar oportunidades reales”.

El Pacte per l’Ocupació se ha ido consolidando desde su puesta en marcha en marzo de 2023 —cuando se firmó el manifiesto de adhesión— y su constitución formal en septiembre de 2024. Con la aprobación de la estrategia, Sant Cugat abre una nueva etapa en la planificación de sus políticas de empleo, con un horizonte común que se prolonga hasta 2030.