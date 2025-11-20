Sant Boi renaturaliza el lago del parque del Palau de Marianao, símbolo del patrimonio local

Han comenzado las obras de renaturalización del lago del parque del Palau de Marianao de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. La actuación es "un nuevo hito" dentro del proyecto transformador 'Sant Boi Respira més Verd', impulsado por el ayuntamiento para contar con más y mejores espacios verdes en el municipio que tengan un impacto positivo en la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Este lago ornamental, considerado un elemento simbólico dentro de un parque que es a la vez patrimonio histórico y natural de Sant Boi, se transformará para restablecer su función ecológica, favorecer la biodiversidad y revalorizar su papel como espacio de disfrute y elemento central del paisaje urbano de Sant Boi.

Actualmente, el lago está vacío y ha perdido su función biológica. El proyecto de renaturalización prevé "recuperar la presencia de agua, garantizando su calidad y transparencia con la implantación de un nuevo sistema de circulación y filtrado natural, que permitirá mantener el agua en buen estado sin necesidad de utilizar productos químicos como el cloro", explica el consistorio en un comunicado. En un momento en que los ecosistemas de agua dulce están en retroceso en Catalunya y en todo el mundo, esta actuación "favorecerá la presencia de vegetación acuática y la creación de un hábitat óptimo para el refugio y alimento de animales como ranas, libélulas o diferentes especies de aves (incluso patos, que podrían establecerse allí en época de reproducción)", dice el texto.

Renaturalización del parque

Las actuaciones previstas en este lago y sus alrededores, que se ejecutarán entre noviembre y diciembre, constituyen una segunda fase de los trabajos que ya han permitido renaturalizar los parterres del parque, arreglar sus márgenes con piedra natural, acondicionar espacios singulares para el descanso y la observación de la naturaleza y crear un hotel de insectos y un refugio para reptiles y otros animales.

También se ha recuperado el patrimonio de palmeras, con 20 ejemplares nuevos y 92 margallons —la única variedad de palmera autóctona de la península—. La nueva plantación permitirá volver a contar con la doble hilera de palmeras a ambos lados de la escalinata por la que se sube al palacio. Así, el parque del Palau de Marianao "se configurará como un espacio de interés idóneo para la observación de la fauna y la divulgación ambiental".

Símbolo del patrimonio histórico y natural

El parque del Palau de Marianao, nacido a finales del siglo XIX a partir de los vínculos de la familia Samà con la localidad cubana de Marianao, combina un rico legado histórico con un entorno natural de estilo colonial y exótico. Con el tiempo, se ha convertido en un símbolo del patrimonio verde e histórico de la ciudad. También es uno de los refugios climáticos de Sant Boi. El proyecto 'Sant Boi Respira més Verd' prevé reforzar el valor natural de tres jardines históricos de Sant Boi: el parque del Palau de Marianao, en el barrio del mismo nombre, y los jardines de la Torre del Sol y el puig del Castell, en el núcleo histórico, donde también se llevan a cabo trabajos de renaturalización.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU.