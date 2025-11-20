El SAGA contará con una setentena de expositores y se celebrará del 28 al 30 de noviembre en La Farga de L'Hospitalet

El SAGA –salón del 'gaming'– contará con una setentena de expositores y se celebrará del 28 al 30 de noviembre en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat. Bajo el título 'Desbloquea el siguiente nivel', la cuarta edición del evento dispondrá de 8.000 metros cuadrados con una amplia oferta de charlas y formaciones. Entre las novedades de este año, se diversifican los juegos en los que se podrá competir, incorporando por ejemplo un torneo internacional de ‘Super Smash Bros’ que se retransmitirá en catalán. En cuanto a las empresas desarrolladoras, crecen un 30% y ganan visibilidad con un programa en directo. La entrega de los Premis SAGA será otro de los grandes pilares, con ‘Neva’ y ‘Luto’ liderando las nominaciones.

Los amantes de los videojuegos tienen una cita la próxima semana en una nueva edición del SAGA, un salón dedicado al 'gaming', organizado por Plataforma per la Llengua con el apoyo de la Generalitat. Entre las principales novedades de este año destacan el primer torneo internacional oficial de ‘Super Smash Bros’ en catalán – con más de 180 participantes inscritos –, retransmitido en directo, y las competiciones de deportes electrónicos con equipos como el Barça eSports.

También habrá una LAN Party de 56 horas con 200 plazas, zonas de videojuegos retro, simuladores de conducción, videojuegos de realidad virtual y fútbol 11 contra 11. Los asistentes podrán participar en encuentros con jugadores y seguir las competiciones en directo en Twitch. La integrante de la ejecutiva y de la comisión de videojuegos de Plataforma per la Llengua, Tina Font, ha destacado que el salón “hace una apuesta especial por dar visibilidad y prestigio a los juegos que incorporan el catalán”, y al mismo tiempo “se consolida como punto de referencia de las comunidades catalanohablantes vinculadas con los videojuegos”.

Por otra parte, el salón volverá a acoger la entrega de los Premios SAGA, que reconocen los mejores videojuegos en catalán en categorías como narrativa, arte visual, diseño de sonido, jugabilidad, impacto social y videojuego del año, así como el Premio al creador en catalán de contenido sobre videojuegos. Para el miembro del jurado de los Premios SAGA, Marc Angrill, “el objetivo de los premios es que haya un incentivo para la industria y un reconocimiento a los videojuegos en catalán, independientemente del país del mundo en el que se hayan creado”.

Entre los títulos nominados de esta edición se pueden encontrar las propuestas de estudios como Broken Bird Games, Nebuloid Team, Cubus Games, Binary Phoenix Games, Gatera Studio, Poti Poti Studio o Nomada Studio. ‘Luto’ y ‘Neva’ encabezan las nominaciones como propuestas más populares. La entrega se hará el sábado en un acto presentado por Susana Pérez (Simmer Valenciana) y Oriol Bartomeu (Oriludic).

El salón mantendrá un gran espacio ferial, con representación de empresas, clubes, asociaciones, centros formativos y artistas, y ampliará la visibilidad de las empresas desarrolladoras que expondrán sus novedades en SAGA TV, el plató televisivo en directo. También se grabarán pódcast diarios sobre videojuegos desde el escenario principal. El SAGA abrirá el viernes 28 de noviembre a las 10 de la mañana y cerrará el domingo 30 a las cinco de la tarde. Las entradas cuestan 7 euros por día o 15 euros para los tres días, con opciones específicas para la LAN Party y los torneos de lucha, y descuentos para socios de la Plataforma per la Llengua, Carnet Jove y TresC.

El impulso del catalán en los videojuegos

La presentación del salón se hizo el pasado miércoles 19 de noviembre en Barcelona, con la participación del director general de Política Lingüística en los Ámbitos Tecnológico y Audiovisual, Roger Serra, que ha afirmado que, un año más, el salón consolida su papel como referente del 'gaming' en catalán, impulsando la lengua en los videojuegos, dando visibilidad a las empresas locales y conectando con las comunidades de jugadores catalanohablantes.

También ha recordado que este año se ha alcanzado una cifra récord: “el 74% de los videojuegos creados en Catalunya ya han incorporado el catalán”. Un reto que ha calificado de “mayúsculo” y “especialmente complicado” en uno de los ámbitos culturales con menos multilingüismo a nivel mundial, donde predominan el inglés y el chino. Por este motivo, ha asegurado que continuarán trabajando para mejorar los datos.