Arte lumínico
El DHub instala un roscón de Reyes gigante como luz de Navidad singular
El paseo de Gràcia estrenará la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
Barcelona opta por un espectáculo de luz para prescindir del pesebre en la plaza de Sant Jaume
El Disseny Hub Barcelona (DHub) incorporará este año una instalación navideña poco habitual: un roscón de Reyes gigante que se instalará en su vestíbulo durante las fiestas. La pieza se titula 'Al voltant', y consiste en una instalación lumínica inspirada en el tradicional roscón que cada 6 de enero se encuentra en las mesas de miles de hogares.
La instalación reproduce un roscón inflable de seis metros de diámetro, iluminado desde el interior, que pretende transformar el espacio del museo en una suerte de gran mesa navideña. Además, cuenta con un dispositivo interactivo que convierte el ritual de cortar y repartir el roscón en "un juego lleno de buenos deseos y espíritu navideño", según explican desde el DHub.
El encendido oficial tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 18.30 h, coincidiendo con el acto de inauguración del alumbrado navideño de la ciudad de Barcelona.
Durante la presentación del roscón en el DHub, los asistentes podrán participar en una degustación de roscón.
'Al voltant' es una obra del estudio Gracias Grecia, especializado en diseño y producciones culturales y expositivas, y responsable de la dirección creativa y el comisariado de la instalación.
