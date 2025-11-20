Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iniciativa de BSM y UPC

El Park Güell da el pistoletazo de salida a un curso STEAM que llevará la ciencia a más de 8.000 alumnos

La primera jornada ha girado en torno a la arquitectura y la tecnología a través de la figura de Gaudí

Park Güell.

Park Güell. / Ferran Nadeu

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han inaugurado en el Park Güell una nueva edición de las jornadas STEAM, los talleres educativos que combinan ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para fomentar las vocaciones científicas entre alumnos de primaria, ESO y bachillerato con actividades lúdicas y participativas.

El Park Güell ha sido el escenario del arranque de un curso STEAM que, a lo largo del 2025-2026, movilizará a más de 8.000 alumnos de 200 escuelas e institutos. La primera sesión, celebrada este miércoles, ha reunido a más de 500 estudiantes de 12 centros de Barcelona y su área metropolitana en una mañana dedicada a la arquitectura y la tecnología a partir de la figura de Antoni Gaudí.

De hecho, el inicio coincide con dos efemérides destacadas: el centenario del parque como espacio público y los cien años de la muerte de Gaudí, que marcarán el Año Gaudí. En esta primera jornada, estudiantes y voluntarios de la UPC han acompañado a los participantes en distintos talleres prácticos y experimentales.

El programa continuará el 4 de marzo en el Parc del Fòrum, con una sesión sobre ciencia y tecnología dirigida a jóvenes de cuarto de ESO y primero de bachillerato. El Zoo de Barcelona acogerá dos jornadas consecutivas los días 17 y 18 de marzo, centradas en la biología para estudiantes de primero y segundo de ESO. El 24 de marzo tomará el relevo la Anella Olímpica, donde los talleres se enfocarán en la ciencia aplicada desde cinco ámbitos: cerebro, materia, energía, arte y tecnología.

Un juez de L'Hospitalet mantiene detenido al presunto autor de matar a su madre al tirarla por el balcón

