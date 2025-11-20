Seis novedades de las luces de Navidad 2025 de Barcelona

Barcelona vuelve a encender la magia de estas fiestas con su iluminación navideña, que este 2025 incorpora novedades en sus diseños y alcance, y también recupera elementos que habían quedado apagados en años anteriores. A continuación, repasamos lo más destacado del alumbrado navideño barcelonés.

La Via Laietana se ilumina tras su reforma La principal novedad de este año es la incorporación de la Via Laietana, que estrena decoración después de completar su larga reforma. La arteria que conecta el Puerto con el Eixample recupera así su protagonismo. Las luces, instaladas desde plaza Urquinaona hasta paseo Colom, toman como inspiración el panot de Barcelona, reinterpretado como una pantalla de píxeles en forma de flor. En total, se colocarán una veintena de arcos, cada uno con siete figuras, para sumar unos 175 motivos luminosos.

Nuevos diseños en calles céntricas Otra gran novedad será que en la calle Aragó, la Gran Via y la plaza de Catalunya colgarán este año propuestas completamente nuevas, creadas por cinco estudios ganadores de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento en colaboración con ADI-FAD. En la plaza de Catalunya se recreará el vuelo de pájaros formando corazones en el aire; en la Gran Via, habrá un 900 módulos LED que simulan velas; en Aragó, habrá un alumbrado humorístico, basado en frases navideñas como “Ara, torrons” o “I demà canelons”, repartidas en pancartas lumínicas. El paseo de Sant Joan, por su parte, mantiene la original propuesta de Brosmind, con mensajes navideños dentro de ventanas de cómic.

Más presupuesto Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado un 15% el presupuesto destinado a la iluminación de Navidad, que alcanza los 3,8 millones de euros. El objetivo, según ha informado el consistorio, es consolidar una identidad visual propia y, además, descentralizar el alumbrado, llevándolo a más barrios para dinamizar el comercio local. Y es que, en estas fiestas, Barcelona ganará 16 kilómetros de alumbrado adicionales, alcanzando un total de 126 kilómetros iluminados.

Horario ampliado Las luces funcionarán del 22 de noviembre al 6 de enero. El horario de encendido será de 17:30 h a 1:00 h de domingo a jueves, y hasta las 2:00 h los viernes, sábados y vísperas de festivos. Los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, también se mantendrá el horario hasta las 2:00 h, al tratarse de fechas especiales.

Regreso de las fuentes de agua Este año vuelven a Barcelona las fuentes ornamentales, después de que el decreto de sequía en Catalunya dejara de estar vigente. Se pondrán en funcionamiento 50 fuentes, que volverán a formar parte del paisaje navideño de la capital catalana.