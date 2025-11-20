Delincuencia
La multirreincidencia une a los comerciantes de Barcelona: "El sistema falla"
Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona investigarán a delincuentes multirreincidentes bajo órdenes de la Fiscalía
Las entidades del sector del comercio Barcelona Oberta y la Asociación Passeig de Gràcia han reclamado conjuntamente dotar de más medios a la justicia y endurecer el Código Penal para luchar contra la multirreincidencia en la capital catalana.
Este miércoles, ambas asociaciones han denunciado en un comunicado que, pese a ser una de las principales preocupaciones de los barceloneses, el sistema judicial muestra "una escasa capacidad de respuesta" ante los delincuentes que son reincidentes.
Así, han puesto el acento en la reciente decisión de un juzgado de instrucción de Barcelona "de dejar en libertad a dos ladrones de joyas de lujo con 52 antecedentes y condenas pendientes", un caso que consideran "un ejemplo paradigmático de la impunidad con la que operan" estos delincuentes.
La multirreincidencia "continúa desbordando a los comercios, los vecinos y a los cuerpos policiales", han aseverado, y añaden que "el sistema falla cuando permite que personas acond ecenas de arrestos vuelvan a actuar de manera impune", subratlla Jené.
En este contexto, reclaman que se dote a la justicia con más medios para celebrar con rapidez los juicios por robos, dentro de los términos fijados por la ley, y una mejor coordinación entre la fiscalía, la judicatura y las fuerzas policiales.
Además, instan a apoyar las enmiendas presentadas por Junts y el PP en el Congreso de los Diputados para endurecer de nuevo el Código Penal en esta materia.
