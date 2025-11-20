Mataró crea nuevos personajes para la campaña de Navidad y relanza a Polaris como hilo conductor

La luz será el hilo conductor de la Navidad en Mataró y, para vestir el relato, se ha decidido relanzar y dar más protagonismo a un personaje creado el año pasado. Se trata de Polaris, que simboliza la estrella Polar que guía a los Reyes Magos. En su estreno ya generó ilusión y ahora será la encargada de capitanear la Navidad en la ciudad. Además, se suman al repertorio nuevos personajes, en el marco de una estrategia de creación de un relato artístico singular alrededor de la cabalgata. A los ya conocidos Tempus y Tic-Tac, encargados de parar el tiempo la noche de Reyes, se suman nuevos personajes vinculados a las nuevas carrozas del tren, el avión y el cohete, que se han renovado. Además, el séquito tendrá una banda sonora propia, a cargo de Llibert Fortuny.

"Hacemos una gran apuesta en Navidad con un mensaje muy simbólico y muy metafórico alrededor de la luz", ha explicado el alcalde, David Bote. Asegura que la luz, que trae Polaris como gran protagonista de la fiesta, quiere ser un llamamiento "a pasárselo bien en familia, a la tradición, a la fiesta, a la esperanza y al optimismo". A la vez, la luz es también protagonista en las calles, que tendrán más iluminación que nunca. En total se encenderán 252.658 metros lineales luces de Navidad con más de un millón de leds. La ornamentación cuenta también con cuatro estrellas de luz de grandes dimensiones. La inversión del Ayuntamiento es de 620.000 euros.

Nuevos personajes en el tren, el avión y el cohete

Además de Polaris, Tempus y Tic-Tac, el relato navideño mataronense incorpora este año a la Capitana Auràlia, al Belluguet, el Capità Cluc y la Espurna, cuatro nuevos personajes vinculados a las carrozas que se estrenan este año para sustituir a las históricas del tren, el avión y el cohete. Se trata de una transformación total de la puesta en escena de la cabalgata de Reyes para construir un relato diferencial de ciudad. El alcalde Bote dice que a la tradición se añaden ahora "personajes, una historia y un relato propio de ciudad que solo se puede ver aquí".

Para la cabalgata de este año se cuenta con Júlia Isern y Clara Bellavista para la dirección escénica y dramatúrgica. La escenografía va a cargo de Marc Abril y el vestuario y el atrezo es de Marina Pineda. Por otro lado, la creación musical es de Llibert Fortuny, que ya fue el encargado de Les Santes de la pandemia. De hecho, Bote compara la cabalgata de Reyes con la fiesta mayor de Les Santes, por el sentimiento de pertenencia que se genera a su alrededor y también como elemento de atracción de personas de fuera de la ciudad.

La apuesta por los personajes de la cabalgata es tanta que incluso las campañas de consumo vinculadas a los diferentes agentes económicos, como la restauración, los mercados o el comercio, están también relacionadas con el personaje de Polaris para "favorecer el comercio local más que nunca".

Conciertos y 'room scape', otras novedades

Otras novedades de la campaña de Navidad de este año son uno 'scape room' para niños para ayudar a Polaris a encontrar su luz o un ciclo de conciertos a la luz de las velas en diferentes plazas del centro de la ciudad. También habrá una nueva programación de circo de Navidad. Por otro lado, se mantendrán elementos ya consolidados como el Campamento Real o la Feria de Navidad, así como otros de nueva creación de los últimos años, como el Bosc del Tió o el 'videomapping' de la fachada de Can Serra, donde se aprovechará para presentar los nuevos personajes de la cabalgata.