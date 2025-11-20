MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad

Decoración festiva
Este sábado, 22 de noviembre, Barcelona enciende su iluminación de Navidad con un gran acto en el paseo de Gràcia que este año, además, contará con la participación del alcalde de la ciudad de Belén. A partir de entonces y hasta el 6 de enero, Día de Reyes, cada noche la capital catalana se iluminará cada noche con motivo de las fiestas.
En estas fechas, es habitual que vecinos y visitantes aprovechen para pasear por las calles iluminadas y empaparse del espíritu navideño. El siguiente mapa muestra cuáles son las calles que se decorarán con luces este año.
Todos los elementos iluminados:
LLUMS D’AUTOR (rojo en el mapa)
- El cor de la ciutat – Pl. Catalunya
- Flor – Via Laietana (de Pl. Urquinaona a Pg. de Colom)
- Espelmes de llum – Gran Via (entre c. Muntaner i Pg. Sant Joan)
- El Nadal a casa – Aragó (entre c. Muntaner i Pg. Sant Joan)
- Finestres al barri – Pg. Sant Joan (entre Arc de Triomf i Pl. Tetuan)
- Al voltant – DHUB Museu del Disseny (Pl. de les Glòries, 38)
- Mapping Sant Jaume – Pl. Sant Jaume
LLUM I AIGUA (azul claro en el mapa)
- Gran Cascada
- Monument del Centenari
- Font dels Tres Dragons
- Font de les Tres Gràcies
- Font Ornamental
- Bessones
- Font de Diana
- Gran Via – Rambla de Catalunya
- Llac de l’Espanya Industrial
- Font Màgica de Montjuïc – Eix M. Cristina
- Palau de Pedralbes (Octogonal Dreta)
- Palau de Pedralbes (Octogonal Esquerra)
- Font de Citerea
- Font de la Plaça dels Voluntaris
- Font dels Jardins del Doctor Dolsa
- Escultura Infinita
- Circular de les magnòlies
- J. V. Foix
- Estany Menorquí
- Sortidor de l’Aurora
- Cascada de Lesseps
- Font de la Plaça Castellana
- Ritme i Projecció
- Font de la Plaça Roja
- Llac del Parc Tecnològic
- Triangular 1 del Fòrum Nord
- Triangular 2 del Fòrum Nord
- Triangular 3 del Fòrum Nord
- Font de la Plaça Virrei Amat
- Font de la Harry Walker
- Font Manuel de Falla
- Guèiser de la Pl. Islàndia
- Font de l’Assemblea de Catalunya
- Cascada dels Jardins de la Casa Bloc
- Làmina del Parc de Sant Martí
- Cascada I – Eix M. Cristina
- Cascada II – Eix M. Cristina
- Cascada IV – Eix M. Cristina
ELS LLUMS DE NADAL IL·LUMINEN EL COMERÇ (azul oscuro en el mapa)
- Can Lecomte – C. Manso, 60
- Moré Joieria – C. Comte Borrell, 39
- Bebe-Té – C. Parlament, 7
- Farmàcia P. Balañá Vives – C. Comte Borrell, 43
- Mardemar – C. Parlament, 36–38
- La Crema – C. Marquès de Campo Sagrado, 15
- Santa Antònia – C. Manso, 37
- Viladogcat Veterinaris – C. Viladomat, 16
- Petit Gegant – C. Parlament, 6
- Mai Friends – C. Viladomat, 26
- Yoga One La Milagrosa – Av. Paral·lel, 126
- Fil i Fet – C. Blasco de Garay, 55
- Mecaelectric BCN – C. Ricart, 23
- Centre Veterinari Pisadas – C. Vallhonrat, 25
- Essenza – C. Vallhonrat, 21
- Horizon Chiropractic – C. Concòrdia, 8
- Hathor Perruqueria i Estètica – Av. Paral·lel, 151
- El Corner – C. Vallhonrat, 27
- La Verdita Herbodietètica – C. Creu dels Molers, 8
- Joguines Rubio – C. Creu dels Molers, 36–38
MERCATS DE BARCELONA (verde en el mapa)
- Mercat Barceloneta
- Mercat Núria
- Mercat Clot
- Mercat Poblenou
- Mercat Provençals
- Mercat Lesseps
- Mercat Fort Pienc
- Mercat Abaceria Central
- Mercat Trinitat
- Mercat Felip II
- Mercat Ciutat Meridiana
- Mercat Sant Andreu
- Mercat Boqueria
- Mercat Santa Caterina
- Mercat Montserrat
- Mercat Sant Martí
- Mercat Besòs
- Mercat Bon Pastor
- Mercat Concepció
- Mercat Estrella
- Mercat Vall d’Hebron
- Mercat Horta
- Mercat Sagrada Família
- Mercat Sant Antoni
- Mercat Les Corts
- Mercat Galvany
- Mercat Tres Torres
- Mercat Sant Gervasi
- Mercat Hostafrancs
- Mercat Sants
- Mercat Marina
- Mercat Mercè
- Mercat Llibertat
- Mercat Carmel
- Mercat Canyelles
- Mercat Ninot
- Mercat Sarrià
- Mercat Guinardó
- Mercat dels Encants
- Mercat Guineueta
MONUMENTS I EDIFICIS SINGULARS (naranja en el mapa)
- Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- Convent de Sant Agustí
- Seu del Districte de l’Eixample
- Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver
- Mercat d’Hostafrancs
- Seu del Districte de les Corts
- Seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi
- Seu del Districte de Gràcia
- Centre Cívic La Sedeta
- Seu del Districte d’Horta Guinardó
- Masia de Torre Llobeta
- Masia de Can Valent
- Seu del Districte de Sant Andreu
- Torre de les Aigües del Besòs
- Estàtua de Colom – Nadal al Port
- Jardins de Rubió i Lluch
- Virreina
FAÇANES D’HOTELS (rosa en el mapa)
- Monument Hotel
- Majestic Hotel & Spa Barcelona
- Gran Havana Barcelona
- Mandarin Oriental Barcelona
- Claris Hotel & Spa
- Hotel Gallery
- The Barcelona Edition
