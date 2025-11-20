Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Decoración festiva

MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad

El alcalde de Belén participará en el encendido de las luces de Navidad de Barcelona

Barcelona opta por un espectáculo de luz para prescindir del pesebre en la plaza de Sant Jaume

Luces de Navidad en Barcelona

Luces de Navidad en Barcelona / EP

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Este sábado, 22 de noviembre, Barcelona enciende su iluminación de Navidad con un gran acto en el paseo de Gràcia que este año, además, contará con la participación del alcalde de la ciudad de Belén. A partir de entonces y hasta el 6 de enero, Día de Reyes, cada noche la capital catalana se iluminará cada noche con motivo de las fiestas.

En estas fechas, es habitual que vecinos y visitantes aprovechen para pasear por las calles iluminadas y empaparse del espíritu navideño. El siguiente mapa muestra cuáles son las calles que se decorarán con luces este año.

Todos los elementos iluminados:

LLUMS D’AUTOR (rojo en el mapa)

  1. El cor de la ciutat – Pl. Catalunya
  2. Flor – Via Laietana (de Pl. Urquinaona a Pg. de Colom)
  3. Espelmes de llum – Gran Via (entre c. Muntaner i Pg. Sant Joan)
  4. El Nadal a casa – Aragó (entre c. Muntaner i Pg. Sant Joan)
  5. Finestres al barri – Pg. Sant Joan (entre Arc de Triomf i Pl. Tetuan)
  6. Al voltant – DHUB Museu del Disseny (Pl. de les Glòries, 38)
  7. Mapping Sant Jaume – Pl. Sant Jaume

LLUM I AIGUA (azul claro en el mapa)

  1. Gran Cascada
  2. Monument del Centenari
  3. Font dels Tres Dragons
  4. Font de les Tres Gràcies
  5. Font Ornamental
  6. Bessones
  7. Font de Diana
  8. Gran Via – Rambla de Catalunya
  9. Llac de l’Espanya Industrial
  10. Font Màgica de Montjuïc – Eix M. Cristina
  11. Palau de Pedralbes (Octogonal Dreta)
  12. Palau de Pedralbes (Octogonal Esquerra)
  13. Font de Citerea
  14. Font de la Plaça dels Voluntaris
  15. Font dels Jardins del Doctor Dolsa
  16. Escultura Infinita
  17. Circular de les magnòlies
  18. J. V. Foix
  19. Estany Menorquí
  20. Sortidor de l’Aurora
  21. Cascada de Lesseps
  22. Font de la Plaça Castellana
  23. Ritme i Projecció
  24. Font de la Plaça Roja
  25. Llac del Parc Tecnològic
  26. Triangular 1 del Fòrum Nord
  27. Triangular 2 del Fòrum Nord
  28. Triangular 3 del Fòrum Nord
  29. Font de la Plaça Virrei Amat
  30. Font de la Harry Walker
  31. Font Manuel de Falla
  32. Guèiser de la Pl. Islàndia
  33. Font de l’Assemblea de Catalunya
  34. Cascada dels Jardins de la Casa Bloc
  35. Làmina del Parc de Sant Martí
  36. Cascada I – Eix M. Cristina
  37. Cascada II – Eix M. Cristina
  38. Cascada IV – Eix M. Cristina

ELS LLUMS DE NADAL IL·LUMINEN EL COMERÇ (azul oscuro en el mapa)

  1. Can Lecomte – C. Manso, 60
  2. Moré Joieria – C. Comte Borrell, 39
  3. Bebe-Té – C. Parlament, 7
  4. Farmàcia P. Balañá Vives – C. Comte Borrell, 43
  5. Mardemar – C. Parlament, 36–38
  6. La Crema – C. Marquès de Campo Sagrado, 15
  7. Santa Antònia – C. Manso, 37
  8. Viladogcat Veterinaris – C. Viladomat, 16
  9. Petit Gegant – C. Parlament, 6
  10. Mai Friends – C. Viladomat, 26
  11. Yoga One La Milagrosa – Av. Paral·lel, 126
  12. Fil i Fet – C. Blasco de Garay, 55
  13. Mecaelectric BCN – C. Ricart, 23
  14. Centre Veterinari Pisadas – C. Vallhonrat, 25
  15. Essenza – C. Vallhonrat, 21
  16. Horizon Chiropractic – C. Concòrdia, 8
  17. Hathor Perruqueria i Estètica – Av. Paral·lel, 151
  18. El Corner – C. Vallhonrat, 27
  19. La Verdita Herbodietètica – C. Creu dels Molers, 8
  20. Joguines Rubio – C. Creu dels Molers, 36–38

MERCATS DE BARCELONA (verde en el mapa)

  1. Mercat Barceloneta
  2. Mercat Núria
  3. Mercat Clot
  4. Mercat Poblenou
  5. Mercat Provençals
  6. Mercat Lesseps
  7. Mercat Fort Pienc
  8. Mercat Abaceria Central
  9. Mercat Trinitat
  10. Mercat Felip II
  11. Mercat Ciutat Meridiana
  12. Mercat Sant Andreu
  13. Mercat Boqueria
  14. Mercat Santa Caterina
  15. Mercat Montserrat
  16. Mercat Sant Martí
  17. Mercat Besòs
  18. Mercat Bon Pastor
  19. Mercat Concepció
  20. Mercat Estrella
  21. Mercat Vall d’Hebron
  22. Mercat Horta
  23. Mercat Sagrada Família
  24. Mercat Sant Antoni
  25. Mercat Les Corts
  26. Mercat Galvany
  27. Mercat Tres Torres
  28. Mercat Sant Gervasi
  29. Mercat Hostafrancs
  30. Mercat Sants
  31. Mercat Marina
  32. Mercat Mercè
  33. Mercat Llibertat
  34. Mercat Carmel
  35. Mercat Canyelles
  36. Mercat Ninot
  37. Mercat Sarrià
  38. Mercat Guinardó
  39. Mercat dels Encants
  40. Mercat Guineueta

MONUMENTS I EDIFICIS SINGULARS (naranja en el mapa)

  1. Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  2. Convent de Sant Agustí
  3. Seu del Districte de l’Eixample
  4. Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver
  5. Mercat d’Hostafrancs
  6. Seu del Districte de les Corts
  7. Seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi
  8. Seu del Districte de Gràcia
  9. Centre Cívic La Sedeta
  10. Seu del Districte d’Horta Guinardó
  11. Masia de Torre Llobeta
  12. Masia de Can Valent
  13. Seu del Districte de Sant Andreu
  14. Torre de les Aigües del Besòs
  15. Estàtua de Colom – Nadal al Port
  16. Jardins de Rubió i Lluch
  17. Virreina

FAÇANES D’HOTELS (rosa en el mapa)

  1. Monument Hotel
  2. Majestic Hotel & Spa Barcelona
  3. Gran Havana Barcelona
  4. Mandarin Oriental Barcelona
  5. Claris Hotel & Spa
  6. Hotel Gallery
  7. The Barcelona Edition

TEMAS

Mataró crea nuevos personajes para la campaña de Navidad y relanza a Polaris como hilo conductor

MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad

Encendido de luces de Navidad en Barcelona: fecha, horario y nuevas calles iluminadas

Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una "mafia fraudulenta"

El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios

Plaga de cierres de restaurantes en Barcelona: ¿una burbuja culinaria que amenaza con estallar?

La multirreincidencia une a los comerciantes de Barcelona: "El sistema falla"

El SAGA contará con una setentena de expositores y se celebrará del 28 al 30 de noviembre en La Farga de L'Hospitalet

