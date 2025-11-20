¿Qué legado deja el Barça en Montjuïc? El antes y el después de los accesos a la montaña mágica de Barcelona

El paso del Barça por Montjuïc ha marcado un antes y un después en los barrios de Poble-Sec, La Marina y Font de la Guatlla, que rodean la 'montaña mágica' de Barcelona. Antes de desembarcar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el club azulgrana tuvo que adecuar los espacios para su actividad.

Dentro del estadio, además de habilitar el terreno de juego, el club reformó una parte de las instalaciones, que sostiene que "estaban en muy mal estado", para adaptarlas a sus necesidades. Además de adecuar el terreno de juego -que ahora se desmantelará-, instaló tornos de entrada, salas vip, nuevos palcos y vestuarios, según los requerimientos que marcan la Liga y la UEFA. Ahora que el Barça abandona el Lluís Companys, se retirará el mobiliario del club, las lonas y todos los aspectos identificativos. Pero, al margen de la puesta al día del estadio, se mantendrá un elemento que es en realidad lo que más valoran los vecinos de Montjuïc: el Plan de Movilidad.

Los millones mejor invertidos

De los 24 millones que los azulgranas han gastado en el traslado, el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, los 3,3 millones dedicados a cómo garantizar la llegada y salida de los aficionados, con la elaboración de un Plan de Movilidad, son los más preciados. "Desde entonces, cuando hay un gran evento, la gente sube a la montaña en transporte público y a pie", destaca el presidente de la Associació de Veïns del Poble-sec, Sergi Gàzquez, quien no duda en afirmar que el plan, convertido ya en la norma que regula los accesos para cualquier acto, “es el mejor legado”.

Jugadoras del Barça y del Madrid disputan el partido de la Liga F en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una jornada de gran afluencia de público. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Los partidos del Barça recibieron una media de 46.000 espectadores en la pasada temporada. Habitualmente, entre 50.000 y 60.000 personas pueden acudir a un concierto en el estadio. Los días de partido, siguiendo el plan de movilidad, la montaña ha cerrado el acceso en vehículo privado, lo que ha evitado que, como sucedía anteriormente, miles de coches inundaran la subida a la montaña y las calles de los alrededores, formando interminables y ruidosas colas de motores encendidos al término de los eventos. A cambio, se han potenciado los distintos servicios de transporte público, incluido el funicular de Montjuïc que sale desde la parada de metro de Paral·lel. También los autobuses lanzadera gratuitos, que el club ha financiado durante su actividad en Montjuïc, han sustituido el uso del vehículo privado.

Cambio de escaleras

El Barça señala que ha contribuido también en la mejora de la iluminación, la adecuación de las aceras y también en el mantenimiento de las escaleras mecánicas. Precisamente, los vecinos también valoran que se hayan sustituido las viejas escaleras mecánicas de subida a Montjuïc. "Fallaban siempre, estaban más días paradas que en funcionamiento", incide Gázquez. Barcelona de Serveis Municipals (BSM) confirma que en octubre de 2024 empezó el proceso de sustitución de todas las escaleras mecánicas para llegar a la Anilla Olímpica, que contabilizan unos 30 millones de usos anuales.

Desmontaje de escaleras mecánicas en los accesos de Montjuïc para su sustitución completa / Jordi Cotrina / EPC

A finales de este año se habrán renovado 16 escaleras, y toda la sustitución se completará a finales del segundo trimestre de 2026. La operación implica una inversión de 7,8 millones de euros por parte del Ayuntamiento, 3,6 procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Los vecinos del Poble-sec también destacan la iluminación, que se ha intensificado en todo el circuito de subida al estadio y los alrededores, desde Maria Cristina hacia el MNAC. "Es una gran mejora porque invita más a subir a pie cuando oscurece, porque ofrece una mayor sensación de seguridad. Ahora ves más gente paseando de noche", destaca Gázquez.

Más Bicing

También desde finales de 2024 el Bicing ha doblado su presencia en Montjuïc: ha pasado de seis a 14 estaciones. Las nuevas paradas forman parte del plan de ampliación del servicio público de bicicleta compartida en la montaña, resalta BSM. La empresa pública corrobora que desde 2024 se ha trabajado en la mejora de la accesibilidad y la optimización de la movilidad vinculada a todos los eventos que se desarrollan en la Anella Olímpica y el parque de Montjuïc. Pero las desvincula de la estancia del club azulgrana.

Dani Olmo, Eric García, Iñigo Martínez y Pedri, con bicicletas del Bicing. / EP

"Todas las actuaciones realizadas ya estaban contempladas y se han realizado según el calendario previsto, independientemente del paso del Barça por Montjuïc. Quizás si se tenía que intervenir en un tramo y después en otro, se ha invertido el orden, pero no ha existido ninguna interferencia", aseguran desde la empresa municipal encargada de la infraestructura de la movilidad en la ciudad. Se trata de actuaciones, indican, que facilitan la conexión con los equipamientos culturales y deportivos de la montaña y hacen del Parc de Montjuïc un lugar “más abierto y fácilmente accesible” para visitantes y vecinos.

Aspectos pendientes

Los del Poble-sec, sin embargo, consideran que aún quedan aspectos pendientes, como habilitar carriles bicis. Hay uno proyectado entre Maria Cristina y la avenida Miramar, pero aún no se ha creado, como apuntan. Asimismo, los días que no hay grandes eventos en Montjuïc, los coches de alta gama que transportan turistas desde el Port de Barcelona conducen de forma especialmente agresiva, convirtiendo las calles en "un circuito de carreras", denuncian los vecinos. A ellos se suman los innumerables coches de autoescuela: "Todos nos hemos sacado el carnet, pero no es necesario que todo el mundo lo haga en Montjuïc, la Marina y Poble-sec", afirma Gázquez.