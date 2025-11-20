Un juez de L'Hospitalet mantiene detenido al presunto autor de matar a su madre al tirarla por el balcón

El presunto autor de matar a su madre tras tirarla por el balcón en L'Hospitalet de Llobregat seguirá detenido al menos 24 horas más. Lo ha confirmado la tarde de este 20 de noviembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que justifica la prórroga en "practicar diligencias necesarias en la guardia para el trámite de resolución sobre la situación personal".

La víctima, una mujer implicada en el tejido asociativo de los barrios de Collblanc y la Torrassa, murió la madrugada de este pasado martes tras precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. El detenido sufre problemas de salud mental. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un caso de violencia doméstica.

Sobre las 00:15 horas, los Mossos fueron alertados de la localización del cuerpo de la mujer en la vía pública, que presentaba signos de violencia. Al lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de Mossos y de la Guardia Urbana de la localidad, así como del Sistema d'Emergències Mèdiques. Cuando llegaron, localizaron a la mujer, que fue atendida por los sanitarios y trasladada a un centro hospitalario donde acabó muriendo.