Helados gratis para el encendido de las luces de Navidad en Barcelona: todos los detalles

Sólo quedan dos días para que arranque la Navidad en Barcelona. Ya está todo listo para el encendido de luces de este sábado, que volverá a celebrarse con un gran espectáculo en el paseo de Gràcia. Y, aprovechando la ocasión, una heladería ha decidido unir el brillo de las luces con la dulzura más inesperada: Badiani regalará 500 tarrinas para celebrar este idílico momento.

Quien quiera disfrutar del momento con un helado, tendrá que acercarse al local de la calle Rosselló número 232 a partir de las 11 horas. Pero no bastará con aparecer: Badiani pedirá a los asistentes que demuestren que siguen su perfil de Instagram para hacerse con una tarrina pequeña.

Eso sí, el sabor no podrá escogerse ni tampoco será casual. Badiani regalará el helado que se ha convertido en su seña de identidad: el icónico helado Buontalenti, con sólo leche, nata, azúcar y huevos. Es un homenaje a Bernardo Buontalenti, el florentino que según la tradición inventó el “gelato” en el siglo XVI.

La iniciativa no se queda en un simple guiño publicitario: es también un acto simbólico, una forma de integrar el espíritu festivo con la historia y la tradición heladera de la ciudad. Mientras las calles se iluminan y los vecinos acuden a su paseo favorito del centro, la heladería invita a detenerse, a compartir un momento dulce en medio del bullicio navideño.