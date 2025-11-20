La exposición de trenes históricos del metro de Barcelona supera las 10.000 visitas en menos de una semana

La exposición de trenes históricos restaurados del metro de Barcelona ha superado las 10.000 visitas en menos de una semana. La muestra, inaugurada para celebrar el centenario del transporte suburbano, se estrenó el sábado y se encuentra ante la explanada del Centre Cultural la Farinera del Clot. Allí se pueden ver coches restaurados de las series 100, 300, 400, 1100 y 3000 del metro hasta el 10 de enero.

En la exposición se pueden visitar, por fuera y por dentro, los coches de las emblemáticas series que desde 1924 y a lo largo de estos 100 años de historia han dado servicio al subsuelo de la ciudad. Para acceder al interior de los coches expuestos y garantizar la accesibilidad, se han habilitado escaleras y rampas a la altura del suelo de los convoyes, así como un recorrido de pasarelas entre tren y tren.

Los trenes están estacionados bajo una gran carpa de 1.200 metros cuadrados, levantada en la explanada situada frente a la Farinera del Clot. Unas pasarelas situadas a la altura de cada uno de los coches permiten verlos de cerca.

Además, los paneles informativos incluyen códigos Navilens -que permiten descargar el contenido en formato audio en 24 idiomas distintos para las personas con discapacidad visual- para que todo el mundo pueda acceder a la información.

Los ciudadanos pueden visitar esta exposición de coches restaurados, bautizada con el nombre 'Els trens del Centenari. El patrimoni ferroviari del Metro de Barcelona', en una muestra gratuita que abre al público tanto de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, como durante los fines de semana, de 11 a 19 horas. Los días de Navidad y Año Nuevo la exposición estará cerrada.

Bienes Culturales de Interés Nacional

Los cinco vagones, algunos de ellos declarados Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), se han sometido a una minuciosa limpieza interior y exterior, así como a un proceso de restauración –con un coste de 2,1 millones de euros– cuyo inicio se remonta al año pasado. Se han recuperado los colores originales mediante un nuevo vinilado, realizado reparaciones del suelo, de los marcos, ventanas puertas, paneles laterales y, además, se ha restituido la iluminación en pasillos y cabinas.