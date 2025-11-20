Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pasado martes

El entorno de la mujer presuntamente asesinada en L'Hospitalet denuncia su "soledad" y "desamparo"

Un comunicado de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales local critica la situación de víctimas como Neus

PERFIL | “Lo daba todo por los demás”: L’Hospitalet llora a Neus, víctima de un feminicidio que sacude al barrio de Collblanc

DETENCIÓN | Detenido un hombre de 54 años por la muerte de su madre tras presuntamente tirarla por el balcón en L'Hospitalet

Investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en L’Hospitalet

Investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en L’Hospitalet

Investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en L’Hospitalet / FOTO Y VÍDEO: ÀLEX RECOLONS / ACN

El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de L'Hospitalet (AFEMHOS) denuncia a través de un comunicado la "soledad" y el "desamparo" de Neus, la mujer presuntamente asesinada tras ser arrojada desde un balcón por su hijo con problemas de salud mental. La víctima formaba parte del colectivo.

"Neus sufrió una gran soledad y estuvo totalmente desamparada por parte de las instituciones", afirman. Una realidad que, aseguran, "no es aislada: son muchas las personas que padecen sentimientos de abandono, y la situación se agrava a medida que los familiares envejecen". Fuentes municipales de L'Hospitalet consultadas por EL PERIÓDICO confirman que no les constan llamadas de Neus a la Guardia Urbana ni que los Servicios Sociales llegaran a hacer seguimiento del caso.

La víctima, una mujer implicada en el tejido asociativo de los barrios de Collblanc y la Torrassa, murió la madrugada de este pasado martes tras precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. El detenido, su hijo, sufre problemas de salud mental. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un caso de violencia doméstica.

"Desde AFEMHOS queremos expresar nuestra profunda tristeza y rabia por el fallecimiento de nuestra amiga y compañera Neus. Este hecho tan dramático nos ha golpeado de manera inesperada, pero también nos obliga a alzar la voz", sentencia el comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
  2. La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
  3. Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
  4. Ciutat Vella precinta las obras de una antigua farmacia que intentaba convertirse en tienda cannábica
  5. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  6. Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este 22 de noviembre
  7. Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025
  8. Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular

Barcelona restringirá el tráfico en torno al Camp Nou con policía y señales a la espera de las nuevas cámaras

Barcelona restringirá el tráfico en torno al Camp Nou con policía y señales a la espera de las nuevas cámaras

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya traslada a Collboni su "inquietud" por el proyecto del Museu Carmen Thyssen Barcelona

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya traslada a Collboni su "inquietud" por el proyecto del Museu Carmen Thyssen Barcelona

Santagloria abre su cafetería número 200, con la previsión de llegar a los 300 locales en España en 2027

Santagloria abre su cafetería número 200, con la previsión de llegar a los 300 locales en España en 2027

El entorno de la mujer presuntamente asesinada en L'Hospitalet denuncia su "soledad" y "desamparo"

Helados gratis para el encendido de las luces de Navidad en Barcelona: todos los detalles

Helados gratis para el encendido de las luces de Navidad en Barcelona: todos los detalles

Las obras para recuperar el Tramvia Blau empezarán a finales de 2027

Las obras para recuperar el Tramvia Blau empezarán a finales de 2027

Sant Cugat fija su hoja de ruta laboral hasta 2030 con un plan consensuado entre agentes sociales y empresariales

Sant Cugat fija su hoja de ruta laboral hasta 2030 con un plan consensuado entre agentes sociales y empresariales

Un juez de L'Hospitalet mantiene detenido al presunto autor de matar a su madre al tirarla por el balcón