El entorno de la mujer presuntamente asesinada en L'Hospitalet denuncia su "soledad" y "desamparo"

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de L'Hospitalet (AFEMHOS) denuncia a través de un comunicado la "soledad" y el "desamparo" de Neus, la mujer presuntamente asesinada tras ser arrojada desde un balcón por su hijo con problemas de salud mental. La víctima formaba parte del colectivo.

"Neus sufrió una gran soledad y estuvo totalmente desamparada por parte de las instituciones", afirman. Una realidad que, aseguran, "no es aislada: son muchas las personas que padecen sentimientos de abandono, y la situación se agrava a medida que los familiares envejecen". Fuentes municipales de L'Hospitalet consultadas por EL PERIÓDICO confirman que no les constan llamadas de Neus a la Guardia Urbana ni que los Servicios Sociales llegaran a hacer seguimiento del caso.

La víctima, una mujer implicada en el tejido asociativo de los barrios de Collblanc y la Torrassa, murió la madrugada de este pasado martes tras precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. El detenido, su hijo, sufre problemas de salud mental. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un caso de violencia doméstica.

"Desde AFEMHOS queremos expresar nuestra profunda tristeza y rabia por el fallecimiento de nuestra amiga y compañera Neus. Este hecho tan dramático nos ha golpeado de manera inesperada, pero también nos obliga a alzar la voz", sentencia el comunicado.