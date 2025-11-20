Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año

Barcelona se prepara para dar la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, que este año llegará con novedades algunas novedades El acto principal tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 18.00 horas en el paseo de Gràcia, donde se celebrará un espectáculo inaugural que marcará el inicio de la campaña de navideña en la capial catalana.

El evento, organizado por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, combinará danza aérea, una instalación lumínica de gran formato y música en directo interpretada por un coro de 40 voces, que ofrecerá el villancico oficial de la ciudad, 'Un cor que batega'. El Ayuntamiento de Barcelona ha recomendado informarse previamente sobre las afectaciones al tráfico previstas con motivo de este acto.

Invitado especial

Este año, la ceremonia contará con la presencia del alcalde de Belén, Nicola Canawati, que viajará a Barcelona y participará en el encendido. Según ha informado el consistorio, Canawati pulsará junto al alcalde Jaume Collboni el botón que iluminará el paseo de Gràcia y el resto de la ciudad. La presencia del edil palestino coincide con la recuperación de las celebraciones navideñas en Belén, tras dos años sin actividades festivas.

Horarios de las luces

Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2026 y lo harán con una ampliación de horarios respecto a años anteriores. La decoración, con luces LED para reducir el consumo energético, funcionará en los siguientes horarios:

De domingo a jueves: de 17:30 a 1:00 h

de 17:30 a 1:00 h Viernes y sábados: de 17:30 a 2:00 h

de 17:30 a 2:00 h Días especiales (24, 25 y 31 de diciembre, y 5 de enero): de 17:30 a 2:00 h

Novedades

La principal novedad de este 2025 es la iluminación de la Vía Laietana, que estrena decoración navideña tras completar su larga reforma. Así, la emblemática arteria que conecta el Puerto con el Eixample recupera su protagonismo después de tres años de obras.

Además, en ciertos puntos de la ciudad este año lucirán propuestas creadas cinco estudios ganadores de un concurso de ideas convocado por el ayuntamiento en colaboración con ADI-FAD. Las zonas en las que se podrán ver los nuevos diseños son la plaza de Catalunya, la Gran Via, la calle Aragó, paseo de Sant Joan y Via Laietana.

Además, el paseo de Gràcia estrenará un nuevo árbol monumental inspirado en Antoni Gaudí. La estructura, de 12 metros de altura y coronada por una réplica de la estrella de la Sagrada Família, se instalará en los Jardinets de Gràcia como resultado de una colaboración de la Associació Passeig de Gràcia con Casa Seat.