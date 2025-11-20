Cuatro detenidos por robos a ancianos con el método del “abrazo cariñoso”

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras dos por cometer robos y hurtos por el método del "abrazo cariñoso" en distintas localidades de Huesca. Los seis individuos, tres hombres y tres mujeres, residen en Barcelona.

En el marco de la operación "Hurti", se han esclarecido un total de tres delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto perpetrados en las localidades de Monzón, Binéfar, Barbastro, Graus, Peralta de Alcofea, Ballobar, Tamarite de Litera, Laluenga, Alcalá de Gurrea y El Temple, según ha informado este jueves la Guardia Civil.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Huesca puso en marcha la investigación, en colaboración con el Equipo Roca de Barbastro y Huesca y la Guardia Civil de Binéfar, tras detectar a principios del pasado verano un número importante de delitos de robo y hurto contra personas de avanzada edad mediante el "abrazo cariñoso".

Los autores, de manera sorpresiva, se abalanzaban sobre sus víctimas simulando un abrazo de una persona conocida y, en ese momento, aprovechaban para sustraerles collares y otro tipo de joyas que llevasen puestas, generando entre los afectados una sensación de impotencia e inseguridad, además del daño económico y sentimental.

Los agentes pudieron identificar a los sospechosos y comprobar que se trataba de células de individuos, asentados en Barcelona, cuyo "modus operandi" era siempre el mismo: actuaban en binomios hombre/mujer, se desplazaban en coche hasta la provincia de Huesca, recorrían diversas localidades y cuando detectaban una persona de avanzada edad que iba sola y sin vecinos en las inmediaciones, la mujer se bajaba del vehículo y saludaba de forma efusiva a su víctima, simulando un abrazo, mientras le sustraía las joyas que pudiera llevar.

El pasado 21 de junio los agentes detuvieron a dos personas y a otras dos el pasado 12 de noviembre, y todavía investiga a dos más como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto. Se trata de tres mujeres y tres hombres, entre 35 y 40 años, vecinos de Barcelona.

La UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, se entregaron al juzgado de Instrucción competente. Los detenidos quedaron en libertad con cargos y los investigados deberán personarse ante la autoridad judicial cuando lo determine.