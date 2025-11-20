Collboni y Alamany abren las puertas de la Casa de la Creación Digital en Catalán a los influencers de Barcelona

La nueva Casa de la Creación Digital en Catalán de Barcelona ya ha echado a andar. Tras su lanzamiento hace algo más de un mes, fruto de un pacto entre el gobierno municipal del PSC y el grupo de ERC, en la oposición, este jueves se ha presentado ante el sector audiovisual, especialmente, ante los creadores de contenido digital en catalán. Desde Palo Alto y ante unas 200 personas del sector audiovisual de la ciudad, el alcalde, Jaume Collboni, y la presidenta republicana en el ayuntamiento, Elisenda Alamany, han animado a los influencers a construir juntos esta nueva plataforma para convertirla en un “auténtico escaparate de proyectos inspiradores”.

Ambos han participado en la jornada, que durará todo el día y que servirá para poner las bases del que será la colaboración entre el sector de creadores y el Ayuntamiento de Barcelona. De este modo, se diseñará de manera más precisa los servicios que ofrecerá la futura Casa de la Creación Digital en Catalán. “No tenemos ningún precedente", ha explicado la Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, -también presente en el acto- y por eso “es tan necesario que sea un trabajo colaborativo” entre creadores y sector audiovisual y el consistorio.

El objetivo es reforzar la presencia del catalán en las redes, un espacio “fundamental sobre todo en el público joven”, ha señalado Collboni. De este modo se quiere contribuir al crecimiento del uso social del catalán en la capital catalana y a su vez consolidar Barcelona como “la capital de la expresión creativa en catalán” como punto de encuentro y de inspiración de los creadores digitales del futuro.

Jaume Collboni durante la presentacióm de la Casa de la Creació Digital en Català / Esteve Vallmajor Diez de Andino / Quim Vallès / ACN / ACN

El alcalde ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa, que ha calificado de "la más innovadora para promover el uso social del catalán" y de un “ejercicio de catalanidad” que hace la ciudad y que hubiese sido imposible hace 50 años, en referencia a la muerte del dictador Francisco Franco, que se conmemora este mismo jueves.

“Llenaremos internet de catalán”

Alamany también ha subrayado la relevancia de este proyecto, del que siente orgullo de haber impulsado desde la oposición y de haber arrancado el compromiso del gobierno para ejecutarlo: “Es una buena noticia para el país y para la lengua y no sentimos muy orgullosos”.

“Las nuevas políticas de fomento del uso social del catalán marcan lo que debe ser una nueva agenda para el catalán, y la salud del catalán está en manos de las nuevas generaciones", ha añadido. "Si sabemos promocionar e incentivar la creación de contenido digital de calidad en catalán, llenaremos de catalán internet, que es donde los jóvenes socializan", ha remarcado.

Ubicación temporal

La iniciativa cuenta con unos 3 millones de euros de presupuesto para los próximos dos años (2026-2027) y se establecerá en los bajos de la Illa Glòries, el gran bloque de pisos públicos de la plaza de las Glòries, en la calle Castillejos con Gran Via. Ofrecerá servicios como el acompañamiento y formación para creadores emergentes, con espacios de trabajo colaborativo e incubación de proyectos digitales.

No obstante, el proyecto arranca ya con un emplazamiento provisional en el Convent, el equipamiento de Barcelona Activa dirigido al público joven en la calle Comerç de Ciutat Vella. Los impulsores prevén que esté en pleno funcionamiento en 2026. El objetivo es hacer aflorar el talento en catalán y que el público joven tenga a su alcance contenidos atractivos y plurales en catalán, adaptados a los nuevos hábitos de consumo.