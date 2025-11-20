Estas son las ciudades más buscadas para alquilar piso en la provincia de Barcelona

Mientras en Barcelona los precios de los alquileres siguen subiendo, cada vez más vecinos empiezan a mirar más allá de la capital en busca de un respiro. En este escenario, dos ciudades cercanas de la provincia de Barcelona han emergido como focos de esperanza para muchos. Se trata de Terrassa y L’Hospitalet de Llobregat, que en los últimos meses han escalado posiciones hasta situarse entre las cinco ciudades de todo el Estado más buscadas para alquilar vivienda, según datos del portal inmobiliario Idealista.

Ambas ciudades mantienen conexiones muy fluidas con Barcelona. Se puede llegar por carretera, transporte público, Ferrocarrils de la Generalitat… y eso las hace atractivas para quienes trabajan en la ciudad pero ya no pueden permitirse residir en su núcleo.

En L’Hospitalet, el precio medio del alquiler de un piso estándar ronda los 1.211 euros, una cifra elevada, pero aún más asequible que muchos barrios barceloneses. Es la tercera ciudad con más demanda de alquiler.

Por su parte, Terrassa ofrece una alternativa más económica: el alquiler medio estimado estaría en torno a los 924 euros. Ocupa la cuarta posición de todo el Estado.

Estas cifras coinciden con los últimos datos sobre contratos de alquiler del segundo trimestre del año en Barcelona y el resto de Catalunya, recién publicados este mes de noviembre, que son agridulces.

Por un lado muestran una bajada acumulada del 4,9% en Barcelona desde el inicio de la limitación de precios (marzo de 2024). Pero en paralelo, constatan un repunte de precios en la capital catalana del 4,4% en solo tres meses.

El alquiler medio firmado en la ciudad fue de 1.135,55 euros, frente a los 1.087,23 del primer trimestre. Es decir, en promedio 48,3 euros más caros, con una subida del 4,4%.