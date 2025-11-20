Vivienda
Estas son las ciudades más buscadas para alquilar piso en la provincia de Barcelona
El precio del alquiler en Barcelona ha bajado un 4,9% desde la limitación pero repunta 48,3 euros en tres meses
Mientras en Barcelona los precios de los alquileres siguen subiendo, cada vez más vecinos empiezan a mirar más allá de la capital en busca de un respiro. En este escenario, dos ciudades cercanas de la provincia de Barcelona han emergido como focos de esperanza para muchos. Se trata de Terrassa y L’Hospitalet de Llobregat, que en los últimos meses han escalado posiciones hasta situarse entre las cinco ciudades de todo el Estado más buscadas para alquilar vivienda, según datos del portal inmobiliario Idealista.
Ambas ciudades mantienen conexiones muy fluidas con Barcelona. Se puede llegar por carretera, transporte público, Ferrocarrils de la Generalitat… y eso las hace atractivas para quienes trabajan en la ciudad pero ya no pueden permitirse residir en su núcleo.
En L’Hospitalet, el precio medio del alquiler de un piso estándar ronda los 1.211 euros, una cifra elevada, pero aún más asequible que muchos barrios barceloneses. Es la tercera ciudad con más demanda de alquiler.
Por su parte, Terrassa ofrece una alternativa más económica: el alquiler medio estimado estaría en torno a los 924 euros. Ocupa la cuarta posición de todo el Estado.
Estas cifras coinciden con los últimos datos sobre contratos de alquiler del segundo trimestre del año en Barcelona y el resto de Catalunya, recién publicados este mes de noviembre, que son agridulces.
Por un lado muestran una bajada acumulada del 4,9% en Barcelona desde el inicio de la limitación de precios (marzo de 2024). Pero en paralelo, constatan un repunte de precios en la capital catalana del 4,4% en solo tres meses.
El alquiler medio firmado en la ciudad fue de 1.135,55 euros, frente a los 1.087,23 del primer trimestre. Es decir, en promedio 48,3 euros más caros, con una subida del 4,4%.
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
- Ciutat Vella precinta las obras de una antigua farmacia que intentaba convertirse en tienda cannábica
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este 22 de noviembre
- Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025
- Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular