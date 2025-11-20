La ciudad catalana que acogerá el Congreso Nacional del Medioambiente: cómo combatir localmente el cambio climático

El Auditorio del Atrium Viladecans será, del 2 al 4 de diciembre, el epicentro del debate sobre el futuro sostenible de las ciudades españolas. El municipio, galardonado con el premio Green Leaf 2025, acogerá el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en su edición local. Este evento, que reúne a cerca de mil expertos, marca la clausura oficial del año de capitalidad europea de Viladecans, una ciudad que se consolida como referente al ser la primera que no es capital de provincia y alberga el CONAMA Local. Organizado por el Ayuntamiento de Viladecans, la Fundación Conama y la Diputación de Barcelona, el congreso busca ser el principal foro de diálogo sobre el desarrollo sostenible desde una perspectiva local y municipal.

Los expertos, técnicos y representantes institucionales que asisten a la XVII edición del CONAMA Local debatirán sobre los retos clave de la sostenibilidad urbana. Los contenidos se organizan en torno a cinco ejes temáticos fundamentales: energía, movilidad, economía circular, infraestructura verde y adaptación al cambio climático.

Además de estos ejes, la agenda intensiva abordará temas cruciales como la descarbonización, la renaturalización de las ciudades y la calidad ambiental. Viladecans, con sus 67.000 habitantes, asume así el desafío de promover soluciones que sirvan de ejemplo de proyectos sostenibles para que otras ciudades trabajen por un futuro más verde.

La actividad comenzará el 2 de diciembre con un desayuno de trabajo para la prensa a las 8:45 h, previo a la bienvenida oficial a las 9:30 h, que será a cargo de figuras destacadas como la alcaldesa Olga Morales; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; la directora de la Fundación Conama, Alicia Torrego; el presidente del Área de Acción Climática de la Diputación de Barcelona, Marc Serra; y la tenienta de alcaldesa de Medioambiente, Encarna García.

De la emergencia climática a la transición energética

La primera sesión de debate pondrá el foco directamente en la emergencia climática. Bajo el título '¿Cómo hacemos realidad los compromisos?', se ofrecieron los resultados de la reciente Cumbre Mundial del Clima celebrada en Bélem (Brasil), presentados por Iñaki Gili Jáuregui, de la Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. El debate contará con la participación de altos cargos nacionales y autonómicos, como Elena Pita (Oficina Española de Cambio Climático) y Sonsoles Letang (Generalitat), así como figuras internacionales como Ana Lucía Reis, alcaldesa de Cobija (Bolivia).

Una de las claves de la jornada será la transición energética, uno de los ejes temáticos clave. Anna Camp, directora del Institut Català d'Energia (ICAEN), será la encargada de presentar el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de Energías Renovables en Catalunya (PLATER), subrayando la importancia decisiva que tienen los municipios en su desarrollo.

Posteriormente, sendas mesas redondas ofrecerán un debate profundo sobre las competencias municipales para la transición energética. En ellas participarán expertos de la Fundación Conama, representantes empresariales (como Piluca Núñez, de la Asociación Empresarial Eólica), investigadores de la Universitat de Girona, y figuras clave del municipalismo y el derecho administrativo, como Òscar Sendra (Federació de Municipis de Catalunya) e Inmaculada Revuelta (catedrática de Derecho Administrativo).

El contexto del CONAMA

El CONAMA Local es un evento que se celebra cada dos años en diferentes ciudades de España, mientras que el Congreso Nacional del Medio Ambiente se lleva a cabo en Madrid. La razón principal para estas dos ediciones es la necesidad de abordar los retos ambientales actuales desde una perspectiva local y municipal. Además, el Congreso Nacional del Medio Ambiente se centra en la acción a nivel nacional, promoviendo el diálogo, el conocimiento y la acción por la sostenibilidad.

El CONAMA Local es un espacio de diálogo del mundo local sobre sostenibilidad, un foro abierto y sostenido en el tiempo sobre entornos urbanos y desarrollo sostenible. Esta será la XVII edición. El encuentro permite anticipar temas, objetivos y plazos clave y sirve para compartir y difundir conocimientos y facilitar el intercambio de experiencias de éxito en el ámbito local. El programa de esta edición se organiza en torno a cinco ejes temáticos clave: energía, movilidad, economía circular, infraestructura verde y adaptación al cambio climático. Cada eje ha sido desarrollado por grupos de expertos a través de comités técnicos.

La Fundación Conama nació en el año 2000 para dotar de identidad propia al Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), creado en 1992 tras la Cumbre de Río, con el objetivo de trasladar el debate ambiental a la sociedad española. Desde 1992 se han celebrado ya catorce ediciones del Congreso Nacional de Medio Ambiente, cada una de ellas con decenas de actividades, con la participación de cientos de ponentes nacionales e internacionales y la presencia de miles de asistentes, consolidando al CONAMA como uno de los eventos más importantes del sector medioambiental iberoamericano.