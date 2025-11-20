Barcelona restringirá el tráfico en torno al Camp Nou con policía y señales a la espera de las nuevas cámaras

La reapertura del Camp Nou este sábado, con el regreso del fútbol tras dos años y medio sin partidos por las obras de reconstrucción, trae consigo cambios de tráfico en torno al recinto del Barça, con los que se quiere fomentar que los aficionados accedan a pie y en transporte público al estadio en vez de hacerlo en coche o motocicleta. El objetivo es el mismo que el Ayuntamiento de Barcelona y el club ya se marcaban en el plan de movilidad que presentaron hace un año para reducir el uso de vehículos privados para acudir al fútbol. El propósito para disminuir el tráfico rodado no se aplaza a próximas ampliaciones de la capacidad del recinto, que se reinaugura con un aforo para 45.401 espectadores, y ya desde este sábado se impedirá el paso a los vehículos de quienes no sean vecinos de la zona en siete calles de los aledaños del estadio.

Para ello, se han colocado señales y agentes de la Guardia Urbana se desplegarán al menos dos horas antes de los encuentros para revisar que se respete la restricción. A su vez, el consistorio habilitará 2.000 plazas adicionales de estacionamiento de motos, 600 de ellas en un solar adyacente al parque Bederrida y 1.400 más en el campus universitario de la Diagonal, aparte de las 1.000 ya existentes. De momento, no se acondicionará aparcamiento en las proximidades del gol sur, el que se abre en la primera fase de ocupación del Camp Nou.

A su vez, se reduce el tramo que los autocares ocuparán en la avenida Doctor Gregorio Marañón para que los aficionados suban a bordo al finalizar los partidos, trasladando parte de los buses a la Diagonal, como el distrito de Les Corts ya anunció para apaciguar las quejas de los residentes. "Hemos llegado a una solución que evitará tener que cortar Marañón para encochar y desencochar a los espectadores y permitirá que los vecinos puedan seguir accediendo a casa por los itinerarios habituales", ha recalcado la teniente de alcalde de Movilidad, Laia Bonet.

La teniente ha subrayado que se quiere compatibilizar "la actividad del club con la movilidad imprescindible de los vecinos del entorno", de modo que "no tengan que cambiar sus itinerarios porque haya partido". En esa línea, ha añadido que se pretende que las aceras estén libres de motos aparcadas para facilitar que "la máxima gente posible vaya a pie" al estadio. En especial, se aspira a que la zona para viandantes quede despejada de motocicletas en Travessera de les Corts, Joan XXIII, Gran Via de Carles III, Cardenal Reig, Arístides Maillol y Mejía Lequerica.

Mismo efecto

Las limitaciones a la circulación ya estaban previstas implantarlas, por las que Barcelona adquirirá ocho cámaras de tráfico. Serán capaces de leer las matrículas para identificar a los conductores con permiso para circular por cumplir los requisitos para registrarse en una plataforma que el ayuntamiento creará y cuáles no están autorizados, que se enfrentarán a ser multados si se saltan el veto. No obstante, el ayuntamiento está en proceso de comprar los dispositivos e instalarlos, de modo que la videovigilancia no estará operativa hasta “la temporada que viene”, ha explicado la gerente del distrito de Les Corts, Yolanda Hernández.

A la espera de que la videovigilancia, se confía en que la señalización y el dispositivo policial logren el mismo efecto que las cámaras y basten para disuadir a los conductores que no sean residentes de Les Corts a transitar por las vías reservadas a los vecinos en los días de partido. Para ello, se harán “controles de acceso en zonas que están especialmente tensionadas”, señala Bonet. La ‘número dos’ del gobierno de Jaume Collboni ha enfatizado que el plan pone la prioridad en los peatones. “El objetivo principal es minimizar el impacto de la gran afluencia de aficionados en el entorno en los días de partido y que la llegada al estadio se haga a pie”, ha remarcado.

Las calles en las que el tráfico será inspeccionado mediante aparatos de visión a partir de 2026 y donde se montarán los dispositivos de vigilancia desde el sábado para prohibir que las atraviesen aficionados que no vivan en torno al Camp Nou son Benavent, Comte Güell, Mejía Lequerica, Pintor Pahissa, Regent Mendieta y Felipe de Paz. También se comprobará que los conductores no tomen los carriles bus en contradirección en Travessera de les Corts y avenida Madrid como atajo en dirección al estadio.

Identificación rápida

El intendente de la Guardia Urbana, Agustín Hernando, ha comentado que “se intentará identificar de la forma más rápida posible” quiénes son vecinos y quiénes no. El mando policial no prevé que puedan formarse atascos mientras se efectúan las comprobaciones. “Es posible que, en momentos determinados, pueda haber alguna retención -ha augurado-. La primera pregunta será si es vecino o no, pero tenemos ya un sexto sentido para detectar si lo son o no, llevamos hechos muchísimos dispositivos. En caso de duda, tendremos que pararlos e identificarlos, pero se aplica un criterio de racionalidad y no creo que haya grandes problemas”.

Cuando las cámaras ya funcionen, los residentes tendrán que inscribir sus matrículas en la base de datos que el ayuntamiento dispondrá al efecto. Quienes acudan en vehículo a visitar a vecinos de las inmediaciones del Camp Nou coincidiendo con un partido del Barça “tendrán 10 días a posteriori para introducir sus datos y que no se genere una sanción”, ha aclarado Hernández. A su vez, la zona para taxis se concentrará en la calle Menéndez Pelayo y se reservará estacionamiento para vehículos de personas con movilidad reducida en puntos de Martí Franquès, Arístides Maillol y Travessera de Les Corts.