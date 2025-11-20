Barcelona acoge la final europea de 'The Champions Burger': fechas, horarios y participantes

Barcelona será, del 26 de noviembre al 14 de diciembre, la sede de la final europea de 'The Champions Burger', considerado el mayor campeonato de hamburguesas gourmet de Europa. Así, el evento gastronómico, que cada año recorre diversas ciudades españolas con sus 'food trucks', da el salto internacional para elegir a la mejor hamburguesa del continente.

El pasado mes de marzo, la edición barcelonesa proclamó ganadora a la K-chopo Astur, la propuesta del conocido restaurante K-chopo, de El Prat de Llobregat. Ahora, la organización reunirá en el recinto del Fòrum más de 30 propuestas de distintos países abiertas a la votación del público.

Fechas, horarios y participantes

El Fòrum abrirá sus puertas el miércoles 26 a las 19:00 h. A partir de entonces, el horario será de lunes a jueves, de 18:00 a 00:00 h, y de viernes a domingo, de 12:00 a 00:00 h. El lunes 8 de diciembre, al ser día festivo, también abrirá de 12:00 a 00:00 h.

Evento de The Champions Burger / TCB (Archivo)

Entre las hamburgueserías participantes figuran nombres ya conocidos para los aficionados a este tipo de entrepanes: Gottan, Street Food Burger, Dalú, The Vicbros Burger, Madison Smash Burgers, Tarantín Chiflado, Carnivale Burger, Jisma The Best Burger, Roddy Burger o Rekas Burgers, entre otras.

También habrá otras cuatro propuestas del denominado 'Hall of Fame': Moflete, TEOX x Cenando con Pablo, Hades by EliasDosunmu y Smash Hiro. Sus hamburguesas podrán degustarse, pero no entran en la competición.

Además de hamburguesas, también se podrá optar por otras propuestas gastronómicas, como las costillas de The Ranch Smokehouse, los cachopos de K-Chopo, las croquetas de Mamá Carmen Croquetería o los perritos calientes de El Surtidor. En el apartado dulce, habrá helados, tartas de queso, 'cookies', café y fruta de la mano de Locopolo, Seixis, Ioan, Manolo Bakes y Vitaminas by Frutero Tiktokero.

El sistema de votación mantendrá el formato habitual del resto de eventos de 'The Champions Burger': cada hamburguesa podrá valorarse mediante el código QR que aparecerá en el ticket de compra. Los asistentes puntuarán aspectos como la carne, el pan, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Cada voto permitirá, además, participar en el sorteo de un Ford Mustang.